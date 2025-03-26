激勵資通電軍士氣 賴總統今為新任網路戰聯隊長周文祥等將領授階

賴總統今天在總統府主持新科將領晉任典禮，新科少將為資通電軍指揮部的網路戰聯隊長周文祥，賴總統對資通電軍部隊戰力極為肯定，此次核定由周文祥晉任少將，對資通電軍部隊士氣極具激勵效益。圖為前總統蔡英文主持資通電軍指揮部揭牌典禮。（圖：軍聞社提供 ）。

〔記者羅添斌／台北報導〕中國日前公佈我國4位國軍人員個資，抹黑資通電軍有「駭客」、「網攻」等情事，資通電軍指揮部駁斥表示，資通電軍網路戰聯隊的核心任務為負責維護國防資訊，確保網路安全。中共擷取網路公開圖片「指鹿為馬」，無端拼湊指控，亦凸顯其「麻煩製造者」意圖，以及恫嚇威逼、壓迫台灣民眾的蠻橫心態。

賴總統今天在總統府主持新科將領晉任典禮，並且親自為6位新科少將授階，據了解，其中一位新科少將為資通電軍指揮部的網路戰聯隊長周文祥，賴總統對資通電軍部隊戰力極為肯定，此次又核定由周文祥晉任少將，對資通電軍部隊士氣極具激勵效益。

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據了解，今天有6位新科少將晉任，但並無外傳的資深少將晉任為中將名單，但軍方內部在4月底有多位重要的中將層級軍事主官管異動，4月底應有一波較大幅度的調動。

消息人士透露，今天新科少將晉任典禮名單共有6位，包括資通電軍指揮部網路戰聯隊長周文祥，資通電軍系統的將領過去絕大多數都是陸軍系統，周文祥則是資通電軍部隊第一位出自空軍系的將領。新晉少將名單還有：三軍聯訓基地指揮官黃超興（海軍陸戰隊）丶國防部後備指揮部副參謀長李宗泰丶陸軍航特部602旅旅長湯成丶陸軍馬防部政戰主任張景泰，以及陸軍269旅旅長董帥谷。

陸軍4月1日的政戰系統將領調動，包括：國防部文宣大將丶政戰局文宣心戰處長樓偉傑少將調任為陸軍司令部政戰副主任，並由馬防部政戰主任朱蕙芳少將接任文宣心戰處長，馬防部政戰主任由政戰局政綜處長張景泰升任，並晉任為陸軍少將。

中國日前公佈我國4位國軍人員個資，抹黑資通電軍有「駭客」、「網攻」等情事，我資通電軍指揮部立即駁斥表示，資通電軍網路戰聯隊的核心任務為負責維護國防資訊，確保網路安全。中共擷取網路公開圖片「指鹿為馬」，無端拼湊指控，亦凸顯其「麻煩製造者」意圖，以及恫嚇威逼、壓迫台灣民眾的蠻橫心態。（資料照）

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