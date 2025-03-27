美陸軍尋覓自主發射系統 雷神DeepStrike搶占先機

美國陸軍「融合計畫頂峰5號」（PCC5）演習中，雷神公司團隊展示其新型DeepStrike自主發射系統。（圖取自Raytheon官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國陸軍本月在加州歐文堡（Fort Irwin）舉行的「融合計畫頂峰5號」（Project Convergence Capstone 5, PCC5）演習中，迎來一項火力新突破。由雷神公司（Raytheon）領軍的產業團隊，展示一款名為「深擊」（DeepStrike）的自主發射系統。這款宛如「無人駕駛火力平台」的裝備，搭配雷神競標的新型訓練飛彈，在三次試射中表現亮眼，展現未來戰場的潛力，備受美陸軍矚目。

軍聞網站《Breaking Defense》報導，DeepStrike以豪士科防務公司（Oshkosh Defense）的中型戰術車輛A2系列（FMTV A2）為基礎，整合科技公司Forterra的自主技術。目前採用「領航-跟隨」模式，由有人駕駛車輛引導，自主發射器隨行。在演習中，該系統成功發射雷神為「聯合減程火箭」（Joint Reduced Range Rocket, JT3）計畫開發的訓練彈。這款訓練彈專為M270多管火箭系統（MLRS）或M142高機動砲兵火箭系統「海馬斯」（HIMARS）設計，強調安全與成本效益。雷神已於2024年5月提交提案，火箭發動機由Ursa Major公司提供，但得標者尚未公布。

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雷神精確火力與機動部門副總裁伯頓（Brian Burton）表示：「我們完成三次試射，每次目標不同，反饋相當正面。」他透露，團隊將根據演習結果，持續精進DeepStrike，計畫更多測試以驗證其在濃霧、降雨或敵車殞地等複雜戰場環境下的表現。

今年的PCC5演習，除DeepStrike外，美陸軍還檢視其他自主武器，包括陸軍作戰能力發展司令部（DEVCOM）研發的自主多域發射器（AML），這是一款無人版的「海馬斯」。這些測試讓軍方得以一窺自主技術的潛力與侷限，探索如何融入未來作戰編隊。

然而，美陸軍尚未敲定採購自主發射器的時程，並明確表示不會仰賴DEVCOM大規模生產。遠程精確火力跨職能團隊負責人克魯克斯准將（Rory Crooks）1月底受訪時說：「短期內，DEVCOM不會是將這些裝備大量導入部隊的途徑，我們將倚重產業力量。但首要任務是完善需求規格，這正是當前重點。」

他補充，AML與DeepStrike等測試將指引未來方向，下一步是起草簡要能力開發文件（A-CDD），確認需求後，或啟動快速原型競賽。「這不是要用機器人取代士兵，而是提升編隊殺傷力。」

隨著各家企業競逐自主地面武器的開發，美陸軍正加速評估，計畫透過多項採購案引入地面機器人，力求在下一代戰場搶得先機。

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