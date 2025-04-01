中共對台針對性演習 揭仲：對賴政府17項國安策略表態

圖為我國RF-16戰機監控中國901型快速戰鬥支援艦。（國防部提供）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕中國解放軍東部戰區今（1）日宣布展開「多向抵近台島」跨軍種聯合演訓，聲稱是對「台獨」分裂勢力的嚴重警告。中華戰略前瞻協會研究員揭仲今日認為，共軍此舉有三個用意，一是藉武力展示，對賴政府近日作為進行旗幟鮮明的表態；第二是夾帶海警到台海中線以東巡查執法，支援其對台灣海峽的法律戰；第三，不排除是藉故升高台海緊張情勢，以便利用美國川普政府，不願過早捲入和中共軍事衝突的心態，創造和川普政府交易的籌碼。

揭仲指出，3月17日中共曾單日二度於台灣周邊實施「聯合戰備警巡」，當天不論是中國外交部發言人毛寧，或者國台辦發言人陳斌華，對外發言時都強調演習是「對外部勢力執意縱容支持台獨行徑的堅決回應」、「對外部勢力干涉滋事的嚴正警告」；顯示中共當日藉軍事演訓釋放訊息的主要對象是美國，其次才是被中共指責為「倚外謀獨」的賴清德政府。

請繼續往下閱讀...

值得注意的是，揭仲表示，為何從賴總統3月13日拋出17項因應策略，迄今已兩星期，北京先是採取漠視策略，又在3月26日突然「九批賴政府」、舉行針對性軍事演訓？他研判，從朱鳳蓮不提美國，指控賴總統是「兩岸和平破壞者」與「台海危機製造者」，批評「加劇台海緊張局勢」，顯示北京不排除是雙邊正在規劃川習會時，藉故升高台海緊張情勢，以利用川普不願過早捲入和中共軍事衝突的心態，創造交易的籌碼或機會；這也顯示中共中央至少在3月26日，可能就決定進行一次規模較大的軍事表態，並於接下來幾天開始進行軍事準備。

揭仲也提醒，除了中共解放軍派機、艦進入台灣周邊，中共海警也在上午10點多，突然發布消息派出4支、總數至少7艘的海警艦艇編隊進入台灣周邊，並暗示其海警船是從台北與嘉義外海直接穿越台灣海峽中線，更在新聞稿中表示要在台灣周邊「組織執法巡查，開展臨檢拿捕、攔截扣押」等科目演練，強調按照「一中原則」管控台島行動。揭仲說，若確實如此，則中共明顯是想以海警具體行動，創造台海中線以東行使管轄權的例證，以支援北京對台海的法律戰訴求。

至於中共演訓動態，揭仲說，從現有資訊中，除以往「聯合戰備警巡」的共軍機艦進入我方應變區外，也包括火箭軍模擬對台灣陸地目標發射飛彈，與由戰鬥機、轟炸機與空中加油機編組「體系化打擊機群」進入戰術位置等演練；但與過往「聯合戰備警巡」共軍機艦前往戰術位置不同的是，中共顯然為增加武力展示威嚇效果，刻意派艦接近我方鄰接區，製造短兵相接機會。

此次中共對台軍演細節。（國防部提供）

揭仲也指出，中共釋出的影片，出現疑似轟-6K轟炸機，攜帶空射型「鷹擊21」極音速反艦飛彈參加演習的畫面，可能代表是中共首次公布空射型「鷹擊21」極音速反艦飛彈，參加台灣周邊演習。

揭仲認為，這除了代表共軍也在台灣周邊演練應付美軍介入的科目外，也可能是演練從國軍戰機作戰半徑的邊緣或以外的空域，對國軍海軍在台灣東部海域實施戰力保存，或維持海上補給線的艦隊發動攻擊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法