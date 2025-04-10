美太空軍技術突破 明年將為太空衛星「加油」

圖為美國太空軍的X-37B太空無人機。（圖片擷取自DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕空中加油技術不僅限於大氣層內，未來更有望實現在太空中「加油「，美國新創公司近期表示，美太空軍明年夏天將首次為一顆衛星補充燃料。

美媒「Air & Space Forces」報導，美國新創公司Astroscale近日在太空研討會上宣布首次太空加油任務，目標日期為2026年夏季。其APS-R太空船將發射至地球同步軌道上方，為太空軍衛星加油，然後使用另一艘由新創公司Orbit Fab的太空船為自身加油後，最後再為另一艘太空軍衛星加油。

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報導指出，營運商通常會盡可能節省衛星燃料，因為一旦燃料耗盡，衛星的使用壽命從功能上來說就結束了。太空軍官員表示，他們希望能夠進行移動級操作到最後一刻，以適應日益擁擠和競爭激烈的環境，要做到這一點可能需要某種物流基礎設施。

Astroscale 執行副總裁Clare Martin表示，該物流模式不再是理論上的，而是可操作的。 這是為了實現持續的機動性，延長關鍵太空資產的使用壽命；該公司幹部經理表示，Astroscale的任務期限為六個月，但實際的燃料補充將會更快完成。Astroscale和Orbit Fab的衛星都將停留在地球靜止軌道（GEO）上，這樣就可以避免干擾軌道上的其他衛星，從而根據需要更靠近潛在客戶衛星。

報導指出，Astroscale和Orbit Fab先前已於2024年1月宣佈建立合作夥伴關係，Orbit Fab希望建造可充當「太空加油站」的燃料庫，APS-R等加油「太空梭」可以收集燃料並運送到其他衛星。

太空軍和產業官員均表示，這項演示任務對於未來的軌道加油至關重要，太空軍官員表示，考慮到發射燃料庫或加油衛星的成本，他仍然不完全確定太空軍是否應該全力支持這個想法，但首先可以看看計畫的進展；Orbit Fab幹部則肯定，在幾乎所有情況下，加油比建造和發射一顆新衛星便宜還要便宜。

報導說，鑑於太空部隊的預算有限，成本問題尤其重要。在2025財年預算中，該部門僅投入2000萬美元用於太空機動和後勤，且沒有提出進一步的計劃，該計畫的可能性在於新形式的推進移動可能代表太空船不再受到燃料限制。

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