俄烏戰爭發揮防空效能 瑞士擬採購4至5套IRIS-T SLM防空飛彈系統

IRIS-T SLM 是一套先進的地基防空系統，設計用於對抗多種空中威脅，包括無人機、飛機、直升機和巡弋飛彈。（取自Diehl Defence官網）

〔記者羅添斌／台北報導〕德國援助多套IRIS-T防空飛彈系統給烏克蘭，發揮一定程度的防衛效果，瑞士當局也計畫採購4套或是5套的IRIS-T SLM中程防空飛彈系統，預計今年第三季雙方就可簽署採購協議，作為強化瑞士空防計畫的重要項目之一。

IRIS-T防空飛彈系統，是從射程約25公里的IRIS-T空對空飛彈衍生而來，若裝於發射車之上，可分為射程約12公里的IRIS-T SLS短程系統，以及射程達40公里、射高20公里的IRIS-T SLM中程系統。這套系統具有高攔截率優點，可有效擊落敵軍的各式飛行器、巡弋飛彈與無人機。

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烏克蘭國防部長烏梅洛夫在今年3月10日表示，已與德國軍工業者簽署合作備忘錄（MOU），確保烏克蘭可以獲得更多IRIS-T防空飛彈系統。烏梅洛夫說，此備忘錄將使飛彈、防空系統供應量增加三倍，烏國也會積極發展國防工業。

由於IRIS-T防空飛彈系統在俄烏場上獲得相當好的防護效能，使得歐洲國家也表達有意採購IRIS-T系列防空飛彈系統的意願，瑞士在去年就批准了一項價值達到 6.6 億瑞士法郎（約合261億台幣）的預算計畫，用於軍備計畫中的建構中程防空系統。

外電報導指出，由於俄羅斯每天對烏克蘭城市發動飛彈和無人機攻擊，提高了人們對保護平民和軍事目標免受空中威脅必要性的認識，瑞士因此加入了歐洲各國加強防空力量的行列。報導還引述瑞士陸軍說法表示：未來的防空系統，將有助於維護空中主權和防空，以及防禦長程武器的攻擊」。

德國援助多套IRIS-T防空飛彈系統給烏克蘭，發揮一定程度的防衛效果，瑞士當局也計畫採購4套或是5套的IRIS-T SLM中程防空飛彈系統，預計今年第三季雙方就可簽署採購協議，作為強化瑞士空防計畫的重要項目之一。圖為烏克蘭國防部長烏梅洛夫（右）拜會德國軍工業者，促成IRIS-T防空飛彈系統相關合作備忘錄的簽署。（取自烏梅洛夫臉書）

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