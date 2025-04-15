與我國沱江級相近竟有垂發系統！ 瑞典5艘偉士比級確認加裝ExLS

洛克希德·馬丁上週透露，偉士比級濱海巡防艦（如圖）確定將配備3具三聯裝「擴增發射系統」（ExLS），以發射即將部署的CAMM防空飛彈，大幅提升偉士比級的空防能力。（圖片擷取自瑞典海軍）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕與我國沱江級巡防艦相似的瑞典600噸級濱海巡防艦「偉士比級」（Visby-class），竟然塞下了「垂直發射系統」！洛克希德·馬丁公司上週透露，偉士比級確定將配備3具三聯裝「擴增發射系統」（ExLS），以發射即將部署的通用模組化防空飛彈（CAMM），大幅提升偉士比級的空防能力，而ExLS系統未來還有望與其他防空飛彈，甚至是反艦飛彈整合的潛力。

據軍聞網站《THE WARZONE》報導，洛克希德·馬丁在上週舉行的海空航太高峰會（Sea-Air-Space 2025）中，向記者透露了有關ExLS垂直發射系統與瑞典偉士比級的相關資訊。洛馬表示，未來確定會在瑞典的5艘偉士比級濱海巡防艦上，安裝部署三聯裝ExLS垂發系統，該系統目前專為CAMM近程防空飛彈設計，每個發射單元最多可容納4枚飛彈，也就是一艘艦最多能攜帶達36枚飛彈。

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ExLS系統是由洛克希德·馬丁與MBDA共同研發，並承襲了知名的Mk 41垂直發射系統的部分技術優勢，不過其設計為輕型模組化架構，專門發射非彈筒式裝載的飛彈，如CAMM防空飛彈。（圖片擷取自歐洲飛彈集團MBDA的X帳號）

此外，偉士比級同時也將搭載歐洲MBDA公司研發的「海上捕手」（Sea Ceptor）飛彈防禦系統，提供全方位360度的自衛與區域防空能力，可對抗包括超音速反艦飛彈、攻擊直升機、無人機等多元化威脅，並具備同時攔截多枚來襲飛彈的飽和攻擊防禦能力，大幅提升中短程防空及對抗反艦飛彈能力。

ExLS系統是由洛克希德·馬丁與MBDA共同研發，並承襲了知名的Mk 41垂直發射系統的部分技術優勢，不過其設計為輕型模組化架構，專門發射非彈筒式裝載的飛彈，如CAMM防空飛彈，未來亦不排除整合其他反潛、反艦等類型的武器。ExLS系統自2017年起即進行了諸多次彈射測試，目前已可實現可3枚飛彈同時待命，具備快速反應與連發能力，適合安裝在中小型水面艦艇上。

而我國的沱江級雖與偉士比級的噸位雷同，但艦體的構造為雙船體設計，不同於偉士比級擁有較大的艦身空間，沱江級的腹部空間較淺，要安裝體積較高的垂直發射系統，難度實在不低。

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