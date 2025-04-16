無人機、無人艇大軍即將成形！ 陸軍戰訓處成關鍵單位

陸軍官兵操作無人機。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕陸軍近年大量籌獲無人載具滿足未來戰訓實需，除了向美國採購將近1000架攻擊型無人機，亦可望透過中科院籌獲各式無人機、無人艇。為此，陸軍司令部近期修訂「國防部陸軍司令部辦事細則」部分條文，確定將無人機、無人艇業務移交戰備訓練處負責，並從通信電子資訊處抽調部分人員調整編制。

國防部今年度預算書顯示，陸軍今年起向美國採購685架「彈簧刀300」人員殺傷型無人機、291架ALTIUS 600M-V反裝甲無人機，且未來有增購空間。此外，陸軍也引進「戰術型近程無人機」等多款國造無人機，並透過公開徵求方式，盤點籌獲633架「監偵中繼型無人機」的潛力，近年計畫獲得的無人機總數，可能直逼3000架。

陸軍已對美採購291架ALTIUS 600M-V反裝甲無人機，未來還有增購的空間。圖為ALTIUS 600無人機。（彭博社檔案照）除此之外，中科院正研製「快奇」攻擊型無人艇，預計在今年6月廣邀國內具備相關能力的造船廠同級品進行「比試」，追求性能最大化。傳陸軍可能為「快奇」無人艇的潛在買家，採購數量可能達200艘。

國內造船廠陸續投入無人艇研製工作，圖為台船的「奮進魔鬼魚」無人艇。（資料照，記者方瑋立攝）為因應新興兵力的籌獲，陸軍近期已微調內部組織，針對「國防部陸軍司令部辦事細則」第6條、第11條、第19條進行修正，將全陸軍的無人機、無人艇業務，交由戰備訓練處主責，且將戰訓處自4組、1中心擴增為5組、1中心，部分人員從通信電子資訊處抽調，致使此單位則自5組調降為4組。

此外，陸軍戰訓處所職掌業務也增訂「無人系統全般業務之研究發展、規劃、督導及執行」，藉此因應未來無人機部隊發展所需。

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