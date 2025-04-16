美對菲軍售突破 售高科技最新教練直升機

李奧納多公司的TH-73A直升機，已成為美國海軍部旗下橫跨海軍、陸戰隊與海岸防衛隊各軍種的新一代直升機飛行訓練平台。（取自李奧納多公司網站）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕菲律賓軍隊因歷史因素，軍隊任務過去主要以反恐、反叛亂為主軸，但在中國不斷擴張南海軍事影響力的趨勢下，該軍隊結構已難以應付，為此，菲律賓除已準備好接收日本的74式戰車之外，美國也批准軍售菲律賓新一代「高階直升機訓練系統」，雖相關公報未列載軍售數量，但對於向來以接收他國剩餘軍備為主的菲律賓來說，已是重大突破。

美國安全合作局（DSCA）昨日發布新聞稿表示，美國國務院已批准向菲律賓政府出售TH-73A訓練直升機及支援設備，預計成本為1.2億美元（約新台幣39億元），該軍售已知會國會。

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DSCA指出，對菲軍售內容為TH-73A訓練直升機、飛機模擬器、備用發動機、燃料箱、飛機升降機等相關設備，以及商用航空電子設備、飛行管理系統、全球定位系統等支援、測試、消耗品服務。並包括維修、後勤、訓練等專案支援。

DSCA聲明，此次軍售主要在提供一個平台，提高菲國飛行員訓練和技能，從而幫助確保發展一支熟練的旋翼機飛行員隊伍，提高菲律賓應對當前和未來威脅的能力。

美國此次軍售的TH-73A訓練直升機，是美國海軍的「高階直升機訓練系統」（AHTS）計畫，該型機將取代美海軍服役逾35年的TH-57「海上突擊兵」。

TH-73A是由李奧納多AW119直升機改裝而成，其最初型號為民用版訓練直升機TH-119，其座艙航電系統包括4具6X8英寸顯示器、GPS／WAAS雙導航系統、綜合視覺系統、防撞預警系統、移動地圖以及其他整合通訊與導航系統。

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