英航艦打擊群揮師印太！指揮官：準備好挑戰中國、駛入台海

英國航空母艦打擊群將組成國際特遣隊，與挪威、加拿大、法國等盟邦合作，執行此次印太部署任務。（圖：英國皇家海軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國皇家海軍航空母艦打擊群即將啟航印太，指揮官布萊克摩爾准將（Commodore James Blackmore）表示，已備妥挑戰中國，不排除穿越台灣海峽。此舉攸關台海自由航行與區域穩定，引發高度關注。

據《電訊報》（The Telegraph）22日報導，「英國航艦打擊群2025」（CSG25）週二將從樸茨茅斯（Portsmouth）出發，執行代號「高桅行動」（Operation Highmast）的八個月部署。儘管官方未證實航線，但皇家海軍明確表示未排除穿越這條敏感水道的可能性。這與2021年打擊群為避免挑釁北京而選擇繞行的做法形成對比，當時曾引發未能堅定立場的批評。若此次再度避開，恐被解讀為對中示弱。

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這支由造價30億英鎊（約新台幣1235億元）的「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）航空母艦領軍的航艦打擊群，將攜帶24架F-35B戰機、多架T-150 Malloy與Puma無人機、反潛直升機、巡防艦及一艘機敏級（Astute-Class）潛艦，總計約2100名英軍人員參與，並與挪威、加拿大、法國等國組成國際艦隊，總兵力約2100人。

指揮官布萊克摩爾准將強調，他已為各種情境做好準備，將依政府高層指令行事。他在艦上受訪時表示：「我的任務是執行上級命令，無論是戰鬥、防衛還是與盟友合作，我都已準備就緒。」。布萊克摩爾指出，此行旨在向盟友展現承諾，並向潛在對手傳達英國擁有可靠嚇阻力量的訊息，展現其在北約框架下扮演歐洲領導角色的意願與能力。

近期解放軍頻繁軍演模擬攻台，使台海局勢升溫。布萊克摩爾強調，部署目的之一是維護國際秩序、支持國際法規範的公海自由航行權。中國雖聲稱擁有台灣海峽，但國際法認定其為公海。他重申已為所有情境做好準備，將依政府高層命令執行任何航線與任務。

報導中提到，近期，英國國防參謀長拉達金海軍上將（Admiral Sir Tony Radakin）訪問北京，會晤中共中央軍委成員，引發外界猜測中方可能要求英艦避開台灣海峽。中國宣稱擁有南海及台灣海峽主權，但國際法認定該海域為公海，適用自由航行原則。2021年，英國航艦打擊群曾為避免刺激北京而繞行，如今若再次避開，可能被視為對中國示好，引發爭議。

除了台海焦點，該打擊群行經紅海時，也將面臨胡塞（Houthi）武裝威脅。布萊克摩爾表明，艦隊隨時準備自我防衛，並在接獲命令下執行包括戰鬥在內的「打擊」任務。他表示：「我充分認知紅海當前局勢，隨時準備反制。」

英國航艦打擊群指揮官布萊克摩爾准將（Commodore James Blackmore）將率領這次為期八個月的印太部署任務。（圖：英國皇家海軍）

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