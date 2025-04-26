賴總統點將》幼年孫立方隨母逃離中國迫害 獲選美國DINFOS名人堂

孫立方經常陪同國防部長顧立雄前往立法院，並即席答覆媒體提問。（資料照，記者塗建榮攝）

上稿時間：04-26 11:37:47

更新時間：04-26 15:06:00

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部在五月一日有連串軍職首長及重要單位主官丶管的調整，其中，又以現任國防部軍事新聞處長丶軍事發言人孫立方的新職最受矚目，曾獲選為「美國國防資訊學校」（DINFOS）名人堂，熟悉戰略溝通議題的孫立方，曾在2024印太司令部資訊作戰會議中，以英文發表視訊演說，分享臺灣經驗。

孫立方幼年時的經歷頗具波折，在中國大陸出生的孫立方，年幼時隨著母親逃離文化大革命的迫害，輾轉經過日本再經由反共義士管道，由災胞救助總協助來到台灣，在親身感受到國家安全穩定才是家庭丶人民安頓支柱之下，他報考中正預校丶政戰學校，畢業之後從軍媒的基層記者幹起，九二一地震期間，部分艱困災區因交通中斷外界難以進入，當時擔任軍聞記者的孫立方，分別以搭乘軍機丶軍車甚至是徒步進入災區，報導災區的實際狀況，工作成效獲得上級長官的信賴及肯定。

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孫立方曾赴美接受公共事務軍官班訓練，與多個國家學員共同參與訓練，期間還被選中模擬召開國際記者會丶接受教官及各國學員扮演媒體記者的即席提問丶答覆訓練。（圖：翻攝自陸軍學術月刊）

由於在軍聞採訪丶評論上的表現傑出，孫立方獲得政戰局推荐進入美國防資訊學校公共事務軍官班研習，並在2008年班畢業，孫立方擔任國軍青年日報社長丶國防部軍事發言人的表現，讓

DINFOS校方與有榮焉，並且將其選入2024年美國防資訊學校名人堂，也成為我國政戰系統唯一入選的軍官。

對於曾參與DINFOS公共事務軍官班的歷練，陸軍學術月刊曾以專文介紹，「公共事務軍官班」（Public Affairs Qualification Course, PAQC）訓練，除了課程內容聚焦實務；結合了兵推的期末測驗，更由授課教師扮演記者，由學員召開臨時記者會，以所學技巧，在短時間內完成準備，接受「記者」的「拷問」。孫立方是3名被選上台的學員中，唯一的國際軍官。

孫立方在2022年4月接任國防部軍事發言人，在這3年任職期間，正逢中共大舉以軍演威脅、影響臺灣之際，他是唯一全程參與反制共軍認知作戰、乃至主動先制之政戰將領；並應邀於2024印太司令部資訊作戰會議中，以英文發表視訊演說，分享臺灣經驗。

郭悉戰略溝通丶精準掌握媒體新聞議題的孫立方，在國防部長顧立雄接掌國防部之後，孫立方的專業表現讓顧立雄眼睛一亮，也因此，顧立雄到立法院委員會報告備詢時，都會由孫立方陪同，而國會溝通本來就是戰略溝通的一環，孫立方對此也能容上手，此次升任政務辦公室主任可說是實至名歸。

國防部長顧立雄（左一）到立院拜訪立委時，曾任國會處長的國防部參事石文龍（右二）丶國防部發言人孫立方（右一），是國防部團隊的核心成員。（圖：取自立委王定宇臉書專頁）

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