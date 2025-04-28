美空軍無人僚機戰略轉向？ 高層暗示未來可能著重「大量、低價」

通用原子研製的XQ-67A無人機首飛畫面，其設計用於競標美國空軍CCA計畫。（圖：美國空軍）〔編譯陳成良／綜合報導〕美國空軍未來「聯合作戰無人戰鬥機」（CCA）計畫的發展方向可能出現轉變。空軍部隊設計、整合與兵棋推演主任昆克爾少將（Maj. Gen. Joseph Kunkel）近日暗示，後續批次的CCA可能更傾向於成本較低的選項，顛覆先前預期。

根據《Breaking Defense》報導，昆克爾日前在空天軍協會（AFA）線上活動中指出，儘管前空軍部長肯達爾（Frank Kendall）曾預測第二批次（Increment 2）CCA將更加昂貴且精密，但隨著對自主僚機認識加深，空軍發現「有引進更低成本能力的空間」。他認為，較低成本可換取更多數量，形成「機群數量」（mass）優勢。

「我認為未來選項將涵蓋從低階到高精密的範圍，但我傾向認為後續批次會更接近低成本一端，」昆克爾表示。他補充，空軍的關鍵考量是「生成戰力」（generate combat power），並暗示正在研究從固定基地以外部署部隊的方案，「這將是我們規劃未來CCA批次的重要重點。」

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CCA計畫目標是部署可與有人戰機協同作戰的無人僚機隊。目前通用原子（General Atomics）與Anduril公司負責開發第一批次平台，另有其他團隊專責自主功能。即便未獲合約，廠商仍可自費競標。空軍的意見回饋已促使包括洛克希德馬丁（Lockheed Martin）等業者，轉向開發更低成本的後續設計。

空軍原規劃於2025會計年度預算中啟動第二批次，但由於前總統拜登政府未作最終裁定，將決策權留給尚未表態的川普新政府。肯達爾卸任前曾表示，第二批次可以接受20%至30%的成本上升以換取性能提升，但昆克爾的最新發言，顯示更低成本方向的可能性。

根據美軍初步規劃，CCA將與戰機搭配作戰，但昆克爾指出，未來也可能整合至B-21「突襲者」轟炸機（B-21 Raider）、E-7「楔尾」預警機（E-7 Wedgetail），甚至能獨立運作。肯達爾認為，讓無人僚機與更多機種搭配，有助於「使敵情圖像更加複雜，並提升整體作戰優勢」。

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