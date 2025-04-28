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印度豪擲6300億盧比 採購法國26架飆風戰機
印度將花費6300億盧比，向法國購買26架飆風戰機。圖為法國戴高樂號航艦搭載的飆風戰機。（歐新社）
李秋明／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕印度國防部官員今（28）日宣布，印度與法國簽署了一份價值約6300億盧比（約合新台幣2406億）的軍購合約，用以為印度海軍購買26架飆風戰機（Rafale），其中包含了單座與雙座兩種型號。
綜合《路透》、《法新社》報導，印度國防部發言人說：「我們已經簽署了26架飆風戰機的協議。」
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印度總理莫迪（Narendra Modi）2023年訪問法國參與當地國慶活動巴士底日（Bastille Day）時，對外宣布有意向法國採購26架飆風戰機。
目前印度空軍已擁有36架飆風戰機，而新採購的這26架預計會在航空母艦上服役，用以取代俄系戰機米格-29K（MiG-29K）。