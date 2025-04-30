揭露俄軍酷刑遭滅口？烏克蘭女記者命喪獄中 遺體歸還竟缺大腦眼喉

俄羅斯上週四將烏克蘭自由記者羅什奇娜（Viktoriia Roshchyna）的遺體歸還，這位年僅27歲的記者在俄軍佔領區被捕後於拘留期間死亡，引發國際關注。（圖翻攝自X/@Tsihanouskaya）

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯上週四將烏克蘭自由記者羅什奇娜（Viktoriia Roshchyna）的遺體歸還，這位年僅27歲的記者在俄軍佔領區被捕後於拘留期間死亡，引發國際關注。烏克蘭議員尤爾奇申（Yaroslav Yurchyshyn）證實，羅什奇娜的遺體已於2月底作為換囚行動的一部分返還給烏方。

綜合外媒報導，羅什奇娜於2023年夏天在扎波羅熱核電站附近被俄羅斯軍方逮捕，直到2024年4月俄羅斯國防部發函通知其父親，才首次證實她被拘留。不料數週後，又傳來第二封信函，宣稱她已於2023年9月19日死亡。法醫報告指出，遺體上可見多處酷刑痕跡，包括電擊導致的腳部燒傷、臀部與頭部擦傷，以及肋骨骨折。更令人震驚的是，她的遺體被送回時，竟缺失大腦、眼睛與喉部，致使確切死因無法釐清。DNA檢測已確認遺體為羅什奇娜本人。

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一名接近調查的消息人士透露：「她成為自己想揭露的罪行的受害者。」羅什奇娜曾為《烏克蘭真理報》（Ukrainska Pravda）與由美國資助的自由歐洲電台等多家獨立媒體撰稿，2022年曾因深入報導東部戰事獲頒國際婦女媒體基金會的「勇氣新聞獎」。

多位曾與羅什奇娜關押同處的證人指出，她起初被送往梅利托波爾（Melitopol）一處綽號「車庫」的秘密拘留中心，遭受嚴重酷刑。一名女性回憶道：「在審訊中，他們用電擊，她還被刺傷，我親眼看到她手腳上的傷口。」隨後，羅什奇娜被轉送至俄羅斯塔甘羅格（Taganrog）的審前拘留中心，這裡被視為俄國最惡劣的羈押設施之一。期間，她開始絕食抗議，體重暴跌至僅剩30公斤，身體虛弱到無法自行站立。

烏克蘭已針對此案展開戰爭罪調查。保護記者委員會譴責俄羅斯當局，指羅什奇娜遭監禁僅因她「敢於揭露戰爭真相」。國際婦女媒體基金會則發表聲明哀悼：「維多莉亞不只是優秀女性，更是無懼的歷史見證者。無論她的死因如何，她的生命因說真話而被奪走。」

人權組織估計，自2022年俄羅斯入侵以來，約有1萬6000名烏克蘭平民在被佔領區被綁架、關押並遭受系統性酷刑。他們多被囚禁在180多處設施中，受害者涵蓋記者、志工、商人、地方官員及宗教領袖。

羅什奇娜最後一次任務，是企圖揭露俄羅斯聯邦安全局（FSB）在佔領區施行酷刑的系統性證據，並試圖建立涉案特工名單。她的父親迄今仍不願接受噩耗，持續向俄方及塔甘羅格監獄尋求真相，但監方否認她曾在該處關押。

據報導，羅什奇娜在死亡前不久曾與父母通話，透露自己「被承諾9月就能回家」，她最後的話語是：「好了，就這樣。再見，再見。媽媽、爸爸，我愛你們。」

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