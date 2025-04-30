川普就職百日宣布F-15EX戰機最新駐地 國會軍費加持訂單破百架

美國奧勒岡州空中國民兵的F-15EX戰機。（美軍DVIDS網站）

相關報導請見

拉攏民主黨州長！川普宣布塞爾福瑞吉基地新任務



羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）宣布密西根州空中國民兵將換裝21架F-15EX戰機，確定該機在美第4座駐地，因應海內、外A-10攻擊機陸續退場，也順應美國國會日前聲明的1500億美元軍事投資；此外，駐日美軍嘉手納基地明年也將部署同型機，有外媒指出，「鷹二式」此後生產規模可望達125架，為波音產線注入強心針。

請繼續往下閱讀...

《空軍與太空軍雜誌》（Air & Space Forces Magazine）29日報導，川普當地時間昨日在美國國防部長赫格賽斯（Pete Hegseth）、密西根州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer）等人陪同下，參觀當地的塞爾福瑞吉空中國民兵基地（Selfridge ANGB），並宣布21架F-15EX戰機將部署此處，汰換現有A-10攻擊機，維護美國北部領空安全。惠特梅爾指出，該機隊預計2028財年（FY 2028）進駐密西根州。

美國總統川普當地時間29日宣布，密西根州空中國民兵將換裝F-15EX戰機，汰換現有A-10攻擊機，成為該機在美軍本土第四處駐地。外媒指出，順應美國國會擴大軍事投資，該機產能將從前朝的98架提升至125架。（法新社）川普訪問密西根州塞爾福瑞吉空中國民兵基地期間，在駐地的A-10攻擊機上留名。該機未來將由F-15EX接班，維持美國北方領空安全。（美軍DVIDS網站）

美國波音公司研發的F-15EX為該系列戰機最新型號，首架原型機2021年首飛後，產線即受疫情衝擊，直到去（2024）年中才將首批量產型機交軍服役。

報導進一步補充，該機採購案在拜登（Joe Biden）政府時期一度削減至僅98架；但峰迴路轉，美國參、眾議院軍事委員會（SASC、HASC）當地時間27日才發布聯合聲明，預告將立法投入1500億美元預算推動軍事現代化，其中就包含31.5億美元的同型機預算，使總生產規模上看至125架。

去（2024）年進駐奧勒岡空中國民兵基地的F-15EX戰機，為波音交付的第八架量產型機。（美軍DVIDS網站）

截至今日，除埃格林空軍基地（Eglin AFB）駐有測試機，在奧勒岡州波特蘭空中國民兵基地（Portland ANGB）於去年換裝後，路易斯安那州的海軍航空站聯合預備基地（NAS JRB）、加州佛雷斯諾空中國民兵基地（Fresno ANGB），和本次宣布的塞爾福瑞吉基地都將準備換裝F-15EX型機；此外，駐日美軍的沖繩嘉手納基地也將在明年上半迎接其到來。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法