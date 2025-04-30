尷尬...降錯地方、學生四散 美國「黑鷹」發生誤降學校插曲

美國陸軍「黑鷹」直升機於上週發生意外插曲，一架HH-60M原訂參與科羅拉多州的一場社區訪問，但飛行員卻意外降落至錯誤的學校，師生急忙疏散。圖非當事的美軍HH-60M。（圖片擷取自DVIDS）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕美國陸軍「黑鷹」直升機上週發生一起意外插曲，1架HH-60M直升機原訂參與科羅拉多州的一場社區訪問，並降落在史丹利湖高中（Standley Lake High School），不過，由於飛行員誤判，致使這架直升機意外降落在南方的波莫納高中（Pomona High School），機組員發現降錯地方後，隨即復飛重新抵達目的，所幸未發生嚴重事故。

軍聞網站《The Aviationist》29日發布這場插曲相關新聞指，美國陸軍1架HH-60M「黑鷹」直升機，於上週24日計畫飛抵丹佛郊區阿瓦達市（Arvada）的史丹利湖高中，參與這間學校舉辦的「無仇恨日」（Day Without Hate）活動，藉由軍民互動強化社區關係。然而，這架直升機卻在當地時間上午11時30分左右，誤降在位於南方4英里處的波莫納高中，當時師生正於操場上課，校方看見軍機突然迫近，緊急疏散師生進入室內。

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這篇報導表示，根據初步研判，這架直升機正由南往北飛進場，飛行路線上的波莫納高中與目的地高度相似，疑似因此誤認地標。機組人員發現降錯地點後，迅速復飛轉向正確校區，後續活動未再出現狀況，惟波莫納高中沒有為直升機的到來做好準備，因此可能有未固定的物體肇生異物碎片（FOD）風險。

與我國相同，美軍將直升機降落在陌生或空間受限的著陸區域演練，也是對機組人員的訓練方式之一；對我國而言，學校操場即是最常見的營外訓練地點。

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