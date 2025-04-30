極致自動化、可無人操作 韓華工業發布下一代K9A3先進火砲概念

韓華公司在最新發布的未來作戰圖像中，揭露了下一代K9A3型號的外觀構想與設計概念，該車目標將引入高度自動化，預期可1人或是無人操作，同時換裝更強大的主砲。（圖片擷取自韓華公司影片）

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕有鑑於K9系列自走砲的成功熱銷，製造商韓華集團現在將目標著眼於K9平台的後續發展潛力，並在新發布的未來作戰圖像中，揭露了下一代K9A3型號的外觀構想與設計概念。韓華宣稱，K9A3將引入高度自動化，目標可1人或是無人操作，同時也公布了換裝更強大主砲後的新型砲塔外觀構想。

韓國軍工龍頭韓華航太（Hanwha Aerospace），昨（29）日發布了企業宣傳影片，宣告其在航太軍工產業上的未來藍圖，其中亦首度公開了稱為K9A3的下一代自走砲系統概念設計。據軍聞網站《Defence News》引述宣傳內容表示，這款升級型火砲系統標誌著「自動化」與作戰性能的重大躍進，是重新定義現代火砲的作戰標準。

請繼續往下閱讀...

K9A3目標將具備多項先進功能，包括有人與無人操作模式、遠端遙控與自主駕駛能力，以及全新設計的砲塔系統。新的砲塔將換裝一門砲管更長的58倍徑火砲，最大射程預估可達80公里，作戰範圍相較現今的K9A2大幅提升；此外，在引入自動化的概念下，所需操作人力將大幅減少，K9A3在有人模式下僅需1人，亦可完全轉為無人自動作戰，同時，搭配系統整合的遙控武器站（RCWS），提升其自衛能力。

韓華近年也正積極探索將「AI輔助射擊計算」與「多領域作戰整合能力」納入K9A3，以定義其在下一代先進火砲中的定位；K9A3的自主作戰能力反映軍事現代化的總體趨勢，特別是著眼於「長射程」與「極簡人力」，並針對高風險或分散式的作戰場景進行設計。

影片亦公布一輛名為K10 ARV的自動彈藥補給車，可為K9自走砲提供自動裝填。（圖片擷取自韓華公司影片）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法