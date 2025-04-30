美海軍砸164億加速六代機F/A-XX研發 抗衡中國威脅

圖為波音公司「F/A-XX」的渲染圖。（取自波音官網）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍聞網站《Army Recognition》報導，美國政府近日公布全新國防投資計畫，將在常規預算外額外挹注1500億美元（約新台幣4.9兆元）於優先軍事項目，持續至2029財年。此計畫反映川普政府為因應全球安全挑戰，決心加速發展次世代軍事能力，其中包括撥款5億美元（約新台幣164億元）加速研發F/A-XX第六代匿蹤戰機。

F/A-XX計畫旨在開發新型空優戰機取代海軍老化的F/A-18E/F「超級大黃蜂」（Super Hornet）機隊。預計於2030年代初中期服役的F/A-XX將與現有F-35C「閃電II」（Lightning II）艦載機形成高低搭配，在高對抗海洋環境提供高端有人作戰平台。該計畫屬於「次世代空優」（NGAD）倡議的一部分，該倡議同時包含美國空軍獨立發展的相關六代機計畫。

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按規劃，F/A-XX將是具備多重任務能力的航艦艦載匿蹤戰機，特別強調空中優勢、延伸作戰航程、增強生存性及網路化作戰。它將針對高強度對抗環境優化設計，能有效接戰敵方先進戰機與防空系統，同時協同無人系統作戰。預期將配備先進匿蹤外型、高功率定向能量武器、自適應循環發動機技術，以及可持續升級的模組化開放系統架構（MOSA）。

F/A-XX將實現「有人與無人協同作戰」（manned-unmanned teaming）概念，指揮被稱為「忠誠僚機」（loyal wingmen）的自主作戰平台執行打擊、電子戰及偵察任務。隨著人工智慧在任務規劃與執行中角色日益重要，F/A-XX將整合大規模感測器融合資訊，實現多領域即時數據共享。

此次新增5億美元資金將加速該計畫關鍵進程，包括全尺寸設計成熟化、飛行展示機測試、推進系統原型開發及材料評估等。波音（Boeing）和洛克希德馬丁（Lockheed Martin）等美國主要國防承包商預料將在計畫中扮演要角。

F/A-XX採用數位工程實踐與敏捷採購原則，通過快速迭代、模擬驅動設計驗證及模組化系統開發，打造能隨威脅環境演進、適應性強且具前瞻性的海軍未來空中作戰平台。

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