迎接無人機大軍到來 陸軍：今年將訓千人飛操手

圖為軍民合作開發的「戰術近程無人機」已撥交陸軍使用，國軍也啟動第二階段採購獲得更先進的機種。（資料照）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕陸軍今年1月17日正式成立「陸軍無人機訓練中心」，負責地面部隊各型無人機基礎操作、師資培訓、戰術戰法測試與運用等訓練。陸軍指出，今年年度訓量達1170人次，並增加設立沉浸式飛行訓練班、師資班、協同作戰班及計畫軍官班等4項班隊。

根據國防部預算解凍報告，無人機訓練中心已於1月17日成編，目前編現比81.3%，達75%的標準。考量初創成立，期能迅速建立教官種能，因此編設聘僱職缺，透過聘僱招考作業，廣羅具研發、影像分析、戰術、保修及基本等專長教官，藉專業職能強化無人機戰術戰法教學量能。

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陸軍指出，中心教官編制45人，現有32人，編現達7成。其中27人取得32張民航局基本證照，包括多旋翼26張、直升機6張，持證比達8成。另考量無人機高專業性，教官需具民航局基本級證照，通過教官試講試教取得專長證書後，才核發任職令。無人機訓練中心希望達成「人人皆是無人機操作手」的目標，完訓學員都頒予「合格證書」，以遂行各項任務。

另外，2023年3月曾遭審計部查核指有25%操作手未取得證書，在戰術型進程無人機112年10月交裝完畢後持證率100%。截至今年1月10日，具合格證書者86員，針對未具證書之6員，規劃今年協調中科院開辦施訓。

陸軍表示，今年在既有班隊基礎操作班基礎下，另增加沉浸式飛行訓練班、師資班、協同作戰班及計畫軍官班；修護改裝等3類5項班隊，預劃年度訓量1千餘人次，可逐步強化陸軍無人機操作運用整體能力。

陸軍補充，無人機訓練中心課程訓練機型以多旋翼及直升機型為主，符合2025年建案預計獲裝相關機型，相關飛訓班隊為後續無人機獲得前，奠定官兵基礎飛行能力，縮短換裝訓練時間，快速提升操作手持證人數，形塑新興武器戰力，發揮防衛作戰預期效益。

國防部今年3月也表示，國軍持續建置、擴編無人機專責部隊量能，三軍已分別成立訓練中心或專責單位，今年預計完訓3164員，較去年成長3倍。

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