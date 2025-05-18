波音加足馬力 美空軍戰力可望因F-15EX戰機增產而強化

F-15EX與傳統F-15戰機之間的最大區別，在於大幅強化了酬載與航電系統，對美國空軍而言是操作成本與性能最平衡的武器載台。（圖片擷取自美國空軍）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國航太巨擘波音公司（Boeing）正加速F-15EX「鷹二式」（Eagle II）戰鬥機的生產進程，目前生產線上共有90架飛機在不同製造階段。此舉目的在為美國空軍提供更強大的空中作戰能力，以應對日益複雜的全球安全挑戰。波音公司設定目標，期望在2026年底前，達到每月穩定交付兩架F-15EX的速率。

軍聞網站《Defence Blog》報導，此次產能提升的背後，得益於工廠效率與品質管制的顯著改善。波音方面表示，近期的營運升級措施，已成功逐月降低了「重工」（rework）及非計畫性工作調整（亦稱「流程外工作」，traveled work）的發生率。這些進展有助於提升整體工作流程的生產力，並促進工廠運作的穩定性。

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波音F-15製造與安全總監阿塔穆羅（Tom Altamuro）指出：「近幾個月工廠績效持續改善，重工與流程外工作比率逐月下降，增強了工作流程效率並支持工廠穩定運作。」該公司內部推行一項名為「Cut the CoRRS」（降低重工與重複廢料成本）的倡議，其中包含每日的「品質強化一小時」，讓團隊即時解決生產問題，以預先排除潛在延誤與瑕疵。

F-15EX戰機被設計來與F-35、升級版F-22「猛禽」（Raptor）等第五代戰機並肩作戰，配備現代化航電設備與開放式任務系統架構。其強大的掛載能力，使其能攜帶多達12枚AIM-120先進中程空對空飛彈（AMRAAM），未來更具備掛載極音速飛彈及其他先進武器的潛力。

此型戰機被視為滿足美國空軍不斷演變需求的高續航力、具成本效益的解決方案。其雙發動機設計、數位化骨幹以及快速軟體整合能力，使其能執行遠程、高酬載任務，與匿蹤平台形成互補。波音公司在聲明中強調：「F-15EX不僅能立即提供作戰能力，更具備隨任務需求演進而升級的空間。」

美國空軍已開始接收首批F-15EX，並持續將其整合至作戰規劃中。面對中國及其他潛在競爭對手空中實力的擴張，五角大廈官員已表明，F-15EX這類先進平台對於維持嚇阻能力與戰備狀態至關重要。

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