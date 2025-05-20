美陸軍拍板MV-75直升機計畫 目標三年後小量生產、測試並行

美國陸軍「未來長程突擊飛行器」（FLRAA）的最終方案，由貝爾公司的V-280型機雀屏中選，但外媒報導指出，為協助陸航部隊提前建構新一代兵力，該專案將採生產、測試並行的方式推動。（美國貝爾直升機公司官方X帳號）

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕美國陸軍日前宣布旗下「未來長程突擊飛行器」（FLRAA）最終得標者，由貝爾公司的V-280「勇者」（Valor）傾斜旋翼機中選，並正式賦予MV-75的軍用系列編號；專案經理指出，該計畫目標在2028年起以小批量生產方式展開交付，同時推進原型機測試，以利陸軍航空部隊加速換裝新機型。

美國《國防新聞》（Defense News）報導指出，美陸軍FLRAA專案經理波奎特上校（Col. Jeffrey Poquette）說明，軍方高層計畫以先期小批量生產（low-rate production）、同時進行原型機測試的方式來加速交付MV-75型機。截至目前為止，該型號目前已生產8架測試機，並累積合計超過200小時的飛行時數。

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一般而言，美軍採購專案在下達「里程碑C」（Milestone C）的量產決心前，通常會進行兩年左右的原型機測試；至於FLRAA專案的生產規劃，波奎特強調，這並非加速推動計畫，而是軍種依照合約在專案中「多承擔一些風險」（a little bit of risk），讓測試、量產階段同步進行。報導寫道，美陸軍和貝爾德事隆所簽訂的合約中，就包含允許陸軍在後（2027）年展開小批量生產的選項。

圖為貝爾公司先前生產的V-280技術展示機。（美軍DVIDS網站）

若照原規劃進行，MV-75型機的初始作戰測評（IOT&E）要到2031財年末（FY2031）才會展開，而最新規劃則會提前至2028、2029財年間啟動，讓整體期程能縮短二至三年。報導強調，儘管在測試通過前先行生產，有機率造成延宕或失敗，但美陸軍和製造商雙方這次都深具信心，力求提前建構新一代陸軍航空兵力。

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