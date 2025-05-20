美新創發表「地獄犬」噴射攻擊無人機 強調高速與低成本優勢

美國康明斯航太（Cummings Aerospace）公司展示其「地獄犬（Hellhound）」噴射動力遊蕩攻擊無人機的實體模型，可見其流線型彈體與尾翼設計，強調高速飛行性能與精準打擊能力。（圖取自Cummings Aerospace）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國防新創公司康明斯航太（Cummings Aerospace）近日發表一款名為「地獄犬S3（Hellhound S3）」的新型遊蕩攻擊彈藥，其採用的渦輪噴射引擎與快速打擊能力，有望為未來戰場型態帶來變革。

據軍聞網站《Defence Blog》報導，康明斯航太創辦人兼執行長康明斯（Sheila Cummings）日前在Podcast節目「The Merge」中透露，「地獄犬S3」是一款輕量化、噴射動力的「神風特攻隊式」無人機，專為執行快速精準打擊任務而設計。

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據該公司表示，測試中，「地獄犬S3」速度已超過每小時563公里。康明斯在節目中強調：「除了非3D列印的零件，其餘均為商用現成品（commercial off-the-shelf）。」這突顯了該公司在設計上對規模化生產與後勤效率的重視。

與「彈簧刀（Switchblade）」等速度較慢的螺旋槳驅動遊蕩無人機不同，「地獄犬」採用渦輪噴射引擎，使其在競爭激烈的空域中具備速度和機動性優勢。S3型號已完成多次成功試飛與展示，目前已提交參與美國陸軍的「低空跟蹤與打擊彈藥（Low Altitude Stalking and Strike Ordnance, LASSO）」計畫競標。該計畫旨在為步兵旅快速部署精確導引的遊蕩攻擊彈藥，並要求參與公司在加速採購時程下交付135套量產型與35套原型機。

令人意外的是，康明斯在節目中同時發表了「地獄犬S4（Hellhound S4）」新型號。這款升級版採用管式發射，體積更大，性能也較前代有所提升。

網路社群流傳的影片截圖顯示（左），疑似遊蕩攻擊彈藥從天而降，命中地面裝甲目標；（右）畫面則為一款小型無人機正待發射的狀態，推測與美軍積極發展的低成本、精準打擊武器概念相關。（取自社群媒體影片截圖）

遊蕩攻擊彈藥在現代衝突中扮演的角色日益吃重，例如進行中的烏克蘭戰爭。美國國防部強調大規模生產、具成本效益的無人機系統，反映了其為應對與同級對手（peer adversaries）間持續、大規模交戰的整體戰略轉向。

「地獄犬」無人機日前在佛州坦帕市（Tampa）舉行的「2025年特種作戰部隊週（SOF Week 2025）」上首次公開亮相。其優異性能結合適應性強、成本低的設計，使其在這競爭激烈的戰術無人機市場中成為有力的競爭者。康明斯航太表示，在累積多年政府支援專案經驗後決定推出自有產品，反映了私營企業在推動軍事科技創新方面日益增長的信心。

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