劍指中俄！川普公布4年5.2兆「金穹」飛彈防禦計畫

美國總統川普20日公布「金穹」（Golden Dome）飛彈防禦系統的設計方案，任命太空軍將領領導這項計畫，旨在阻止來自中國和俄羅斯的威脅。（歐新社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普20日公布一項雄心勃勃的計畫，已選定價值1750億美元（約新台幣5.2兆元）的「金穹」（Golden Dome）飛彈防禦系統的設計方案，並任命太空軍將領來領導這項計畫，旨在阻止來自中國和俄羅斯的威脅。

綜合外媒報導，川普20日在橢圓形辦公室表示，美國太空軍副作戰司令格特萊恩上將（Michael Guetlein）將擔任「金穹」飛彈防禦系統的首席專案經理，「金穹」的設計將與現有的防禦能力相結合，並將在他任期結束前全面投入使用，所以大約3年內完成。

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川普對計畫的預算和時間表信心滿滿，他表示，「金穹」一旦建成，將能夠攔截來自世界其他地方、甚至太空發射的飛彈，將「保衛我們的國土」，川普並說，加拿大已表示希望成為其中的一部分。

「金穹」飛彈防禦系統於今年1月由川普首次下令建造，旨在建立一個衛星網絡，用於探測、追蹤並攔截來襲的飛彈，該防禦系統可以部署數百顆或上千顆衛星用於飛彈探測和追蹤，能夠在飛彈發射後瞬間發動攻擊。

川普表示，該計畫將於2029年1月他任期結束前完成，將耗資約1750億美元，明年將投入首批250億美元資金。

戰略與國際研究中心飛彈防禦項目主任卡拉科（Tom Karako）表示，從太空攔截來襲飛彈是極其困難的問題，但他表示，現實情況是，下一場大規模戰爭很可能部分發生在地球大氣層之上。鑑於這一現實，他認為「金穹」將為美國提供強大的防禦能力，必要時還可以用於反衛星戰。

太空飛彈防禦幾十年來一直是政界人士的夢想，1983年，前美國總統雷根宣布攔截蘇聯飛彈的系統計畫。雷根當時說，他知道這是一項艱鉅的任務，可能無法在本世紀末之前完成。這將需要數年，甚至可能是數十年的努力。

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