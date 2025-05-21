美陸軍新世代輕兵器入列！ M7步槍、M250輕機槍優先換發近戰部隊

圖為美國南卡州陸軍國民兵去（2024）實施實彈射擊訓練，手上所持武器就是當時仍在測試中的XM7（現為M7）戰鬥步槍。（美軍DVIDS網站）

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕美軍「新一代班用武器」（NGSW）計畫的XM7戰鬥步槍、XM250班用機槍研發多年，儘管新型步槍的火控瞄具日前被指出耐戰性堪憂，但不影響其推動單兵裝備更新的腳步。對此，美國陸軍日前宣布上述兩款武器現已服役，分別賦予M7、M250的正式編號；並優先配發近戰部隊，逐步汰換現有的M4A1步槍、M249機槍。

美國陸軍當地時間昨（20）日指出，單兵專案管理辦公室（PEO Soldier）旗下的單兵殺傷力專案經理（PM SL），正式宣布新一代班用武器的M7戰鬥步槍、M250班用機槍，列入美軍官方武器標準分類（Type Classification-Standard），意即這兩款武器符合美軍性能、安全要求，已成為美軍輕兵器的下世代編裝。

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未來將全面取代M249班用機槍的6.8公厘口徑M250輕機槍。（美軍DVIDS網站）

綜合美陸軍、製造商官方資訊，M7戰鬥步槍淨重8.4磅（約3.81公斤）、M250班用機槍則重13磅（約5.89公斤），兩者均採用新型的6.8*51公厘口徑彈藥，射擊動能更高，不同於前代M4A1步槍、M249機槍分別採用北約規格的5.56公厘、7.62公厘彈藥，有效簡化後勤負擔。

然而，美軍去（2024）年一份機密測試報告指出，M7步槍所搭載的M157火控瞄具，在72小時戰備任務的測試下，有一定機率會發生「嚴重故障」，引發外界對這款新世代步槍和高整合度瞄具的議論。

圖中的M157火控瞄具，日前才被指出有作戰耐用度問題，但這並未影響美國陸軍推動新一代班用武器的換裝規劃。（美軍DVIDS網站）

美陸軍表示，M7步槍、M250機槍現已小部分配發旗下的「近戰部隊」（Cose Combat Force），槍枝製造商未來將依10年期的採購合約產製新槍，預計2030年代全數汰換基層部隊的M4A1步槍、M249輕機槍。

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