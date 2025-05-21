反制中國勢力擴張 菲美海岸防衛隊首度聯合軍演

菲律賓與美國海岸防衛隊5月首度共同參與南海聯合軍事演習。圖為2024年7月，菲律賓梅爾喬拉阿基諾號（前）與美國海岸防衛隊韋舍號（後）在南海執行雙邊搜救與航行演練之檔案照。（ 圖翻攝c7f.navy.mil）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕菲律賓武裝部隊週三（5月21日）宣布，菲律賓與美國的海岸防衛隊首次參與了在南海舉行的聯合軍事演習，成為兩國盟邦間更廣泛演訓行動的一部分。這項名為「海上合作活動（maritime cooperative activity）」的演習於週二在菲律賓西部的巴拉望（Palawan）與西民都洛（Occidental Mindoro）外海舉行。

北京當局主張擁有幾乎整片南海的主權，此海域承擔全球超過百分之六十的海上貿易量。然而，國際仲裁庭先前已裁決中國的主張缺乏法律依據。此次演習背景正值南海地緣政治持續緊張之際。

請繼續往下閱讀...

《法新社》報導，菲律賓軍方在聲明中指出，雖然兩國海岸防衛隊先前已有聯合演習經驗，但此次是首度納入聯合軍事演習框架。軍方稱，這反映了馬尼拉當局在海上合作方面「日益增強的舉國動員策略」。參與演習的菲方船艦為97公尺長的梅爾喬拉阿基諾號（BRP Melchora Aquino）以及44公尺長的馬拉帕斯加號（BRP Malapascua）；美方則派遣了史崔頓號巡邏艦（USCGC Stratton, WMSL-752）。

這些海岸防衛隊船艦與菲律賓海軍、空軍的機艦，以及美國海軍的P-8A海神式（P-8A Poseidon）海上巡邏機共同執行了多項演練，包括通訊檢查、搜索與救援以及分隊戰術等。這顯示了雙方在海事安全操作層面的協同合作意願。

菲律賓武裝部隊參謀總長布勞納（General Romeo Brawner）表示，隨著菲律賓持續因應不斷變化的海事挑戰，類似「海上合作活動」的聯合演訓，再次確認了菲軍致力於提升現代化能力、強化防禦夥伴關係的承諾，旨在「確保我國及區域的海洋利益」。

對於《法新社》的置評請求，中國駐馬尼拉大使館未立即回應。南海地區的任何軍事部署與聯合行動，通常都會引起北京方面的密切關注。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法