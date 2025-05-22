澳空軍兩座F-35模擬器寫紀錄 相隔2800公里照樣可連線訓練

澳洲皇家空軍兩個相隔2800公里的F-35戰機模擬器，近期成功運用「分散式任務訓練」（DMT）網路一同訓練。（取自洛馬官網）〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍健兒除了實際駕機進行各項實戰演訓，也會搭配模擬器強化飛行技能與聯合作戰能力，澳洲皇家空軍近期寫下一個創舉。美商洛克希德．馬丁表示，澳洲空軍兩個相隔2800公里的F-35戰機訓練模擬器，近期成功運用「分散式任務訓練」（DMT）網路一同訓練，藉此證明即使相隔甚遠，也能藉由科技精進作業互通性。

根據洛馬14日發布的新聞稿所述，澳洲國防部與洛馬公司合作，讓澳洲皇家空軍威廉鎮（Williamtown）和廷達爾（Tindal）基地的2組F-35戰機訓練模擬器進行連線，且值得留意的是，這兩個基地相距超過2800公里。

洛馬表示，澳洲皇家空軍兩座基地得以連線，主要仰賴分散式任務訓練（DMT）網路，此舉也使得澳洲成為首個獲得此能力的F-35戰機客戶，進而強化F-35戰機的全球任務準備與作業互通性。DMT網路可以讓全球的F-35戰機飛行員，無縫接軌地進行演練，讓飛行員可在安全網路之中，進行仿真的沉浸式訓練，並在複雜的模擬場景中，培養執行實際任務所需技能。

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澳洲皇家空軍F-35A一共採購72架F-35A戰機，現為該國空防主力，洛馬公司主責澳洲業務的主管威茲曼（Rob Weitzman）說，DMT可提供澳洲先進的訓練能力，並降低72架F-35A戰機的維護成本，他們對於可與澳洲國防部、當地合作夥伴實現這個破紀錄訓練里程碑感到自豪。

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