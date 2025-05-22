寶獅商規皮卡改成軍用輕型戰術車輛 西班牙一次買4500輛

西班牙的輕型軍用戰術車輛決定採用寶獅汽車皮卡軍用版，取代國產越野車和日產巡邏車。（圖片取自X@ReinaldoDMM）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕將民用皮卡改裝為軍用不再是經濟落後國家的專利，現在西班牙的輕型軍用戰術車輛，也決定採用寶獅汽車（Peugeot）皮卡軍用版，取代國產越野車和日產巡邏車，而且一次就訂購4500輛，今年目標交付500輛。

軍聞網站「Army Recognition」報導，首批軍用化的寶獅Landtrek皮卡，已進入西班牙陸軍服役，並在馬德里國防展亮相，顯示迄今已交付25輛，目標是2025年底交付500輛。此次合約內的第一批交付，合約規定將在4年內供應4500輛，並可選擇將合約再延長2年。

請繼續往下閱讀...

報導指出，西班牙2024年3月與Iturri公司簽署價值約2.1766億歐元（約新台幣73.9億元）的合約，來改裝寶獅Landtrek皮卡，取代原有國產桑塔納汽車廠的PS-10 Aníbal越野車，以及日產Nissan的巡邏車。2004年開始分批交付的桑塔納汽車，在服役期間遇到技術和後勤困難。

Landtrek皮卡在西班牙境內由Iturri公司全面軍事改裝化，包括拆卸車輛底盤、加固結構部件、升級懸吊和安裝軍事專用設備，並有救護車、救援車輛、部隊運輸單位和後勤支援平台等衍伸型號。這些車輛採用四輪驅動、遮光照明、強化保險桿和模組化通訊系統，並可與A400M、CH-47奇努克和船塢登陸艦等空中和海上運輸平台相容。Iturri的軍事化改裝，增加了軍用標準過濾系統、停電功能、紅外線特徵減少措施及電子相容系統。

寶獅Landtrek皮卡是斯泰蘭蒂斯汽車集團（Stellantis N.V.）與中國長安汽車合作開發的中型皮卡，它與長安凱程F70、飛雅特Titano有共通底盤。該車型未在歐洲銷售，在中國、突尼斯、加納、奈及利亞、肯亞和烏拉圭生產。



動力方面，除了1.9升入門柴油引擎之外，新款Peugeot Landtrek高階車型換上全新的2.2升Multijet四缸渦輪柴油引擎，可輸出200匹最大馬力和450牛頓米的峰值扭力，搭配四輪驅動系統與6速手排或8速自排變速箱。Landtrek車系有效荷重可達1400公斤，牽引能力則可達到3500公斤，離地間隙高23.5公分，涉水能力為60公分。

報導指出，雖然皮卡優先撥給西班牙陸軍，但也將分配給國民警衛隊、海軍以及空軍。這些車輛專門用於非戰鬥任務，包括內部運輸、訓練、聯絡功能和支援行動。其模組化特性允許特定任務配置，和在拉丁美洲、非洲和亞洲等西班牙以外地區部署。該車型預計使用壽命為20年，其後勤支援透過集中平台進行管理。

圖為Landtrek皮卡。（圖取自寶獅）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法