沙國密談200架MQ-9無人機 美軍火商曝：川普大單1部分

圖為MQ-9B「海洋衛士」（SeaGuardian）無人機，在歐洲海事演示活動中飛行，展現優異海上監視與偵察能力。（取自GA-ASI官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國軍工巨擘通用原子航空系統公司（GA-ASI）發言人證實，該公司正與沙烏地阿拉伯洽談一筆可能高達200架MQ-9系列無人機系統的軍售案。此案若成真，將是該公司史上最大國際訂單之一。

通用原子發言人布林克利（C. Mark Brinkley）向《Breaking Defense》透露，這項無人機採購案屬於美國總統川普上週訪問波斯灣期間所宣稱的1420億美元（約新台幣4兆2624億元）國防交易計畫的一部分。

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儘管白宮未公布具體細節，但布林克利表示：「我們與沙烏地阿拉伯政府及白宮就一項可能包含多達200架通用原子公司飛行器的方案，已討論相當一段時間。」他補充，交易將包含MQ-9B「空中衛士（SkyGuardian）」與「海洋衛士（SeaGuardian）」的混合配置。

布林克利更聲稱，如此規模的軍售案「估計將在美國創造4萬6千個新工作機會，並對美國經濟產生重大影響。」至於此案將透過「對外軍售（FMS）」或「直接商業銷售（DCS）」模式進行，則尚待確定。

值得注意的是，布林克利使用「可能（could）」包含「多達（as many as）」200架等措辭，保留了彈性空間，且未透露交易的確切金額。但任何對沙國的大規模無人機出售，都將是通用原子的一大勝利。事實上，此交易早在川普訪問前便已醞釀。GA-ASI總裁亞歷山大（David Alexander）今年二月即提及，公司正與沙國商談其史上「最大潛在國際交易」，但當時未透露數量。

川普的區域訪問期間，通用原子另有所獲，美國與卡達在杜哈簽署了採購8架MQ-9B的意向書。然而，就在杜哈與沙國的潛在大單浮現之際，「死神」無人機在波斯灣地區的運用卻面臨挑戰。據媒體報導，在過去六週內，竟有七架由美軍操作的「死神」遭葉門胡塞武裝組織（Houthi）擊落。

波斯灣安全事務獨立研究員馬祖科（Jacopo Maria Mazzucco）指出，考量到波斯灣的脆弱性與作戰環境，「MQ-9對沙國仍是有價值的平台，但有重要警示。」他表示，雖然該系統適用於低強度不對稱作戰，但易受「相對基礎的防空系統」攻擊，「胡塞組織已利用此點部分削弱了美國的空中優勢。」因此，他強調亟需升級有效的反制措施，包含強化對抗無線電頻率、紅外線及網路威脅的防禦。

分析師亞歷山大也同意，MQ-9因胡塞攻擊造成的損失「雖具戰術意義，但不否定其平台效用。這僅突顯即使是高端無人機，在競爭空域也需保護，所有非匿蹤無人機皆然。」他預期沙國的MQ-9不會在無支援下深入敵對空域，而會用於分層作戰，如邊境巡邏、導引有人機、指揮地面部隊或與聯軍協同執行精準打擊。他總結，在這些角色中，MQ-9長時滯空、提供即時目標數據及搭載多模式感測器的能力無可匹敵。

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