北韓驅逐艦下水出包惹怒金正恩 調查小組稱「艦體受損不嚴重」

北韓21日舉行5000噸級驅逐艦下水儀式，發生重大事故導致軍艦受損，領導人金正恩公開斥責是「疏忽導致的犯罪行為」。（路透資料照）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓21日舉行5000噸級驅逐艦下水儀式，發生意外事故導致軍艦受損，領導人金正恩公開斥責是「疏忽導致的犯罪行為」。北韓中央通信社（KCNA，朝中社）23日證實，由該國檢察機構人員和專家組成的調查小組正展開全面調查，並稱艦體受損情況沒有之前公布的那麼嚴重。

據《韓聯社》報導，北韓官方稱，船底並未破裂，船體右舷刮傷，通過船尾部分的逃生通道積水。北韓專家認為，抽出隔離艙的海水，並從船排脫離船首部分、改善船艦穩定性，需耗時2至3天時間，修復舷側則需要10餘天。

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官方指，驅逐艦修復工作有望在6月的北韓勞動黨中央委員會全體會議前夕完成，符合金正恩的要求。

接到上述報告的勞動黨中央軍委則指示，必須調查此次事故發生的原因和相關責任人。中央軍委表示，即使船艦狀態良好，也無法改變事件「不可容忍的犯罪事實」，相關責任人絕不能逃脫應負的罪責。

根據調查結果，北韓司法機關將拘留、調查對事故有明顯責任的相關人員。清津造船廠長洪吉浩已於22日被司法機構傳喚。

北韓中央通信社前一天報導，金正恩21日在清津造船廠觀摩5000噸級驅逐艦下水儀式，卻發生嚴重事故。金正恩將這起事故歸咎於「指揮上缺乏經驗及操作上疏忽」，導致「艦底部分區域損壞」，要求務必在6月黨中央委員會全會召開前完成修復工作。

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