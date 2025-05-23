S-70C（M2）提升案列115年度預算 持續爭取MH-60R 反潛直升機

在美方遲未同意我方採購MH-60R反潛直升機情況下，海軍決定進行S-70C（M）反潛直升機性能提升案。圖為海軍先前在高雄左營外海進行春節演訓與戰備任務時，S-70C（M）反潛直升機參與操演的畫面。（資料照）

〔記者羅添斌／台北報導〕在美方遲未同意我方採購MH-60R反潛直升機情況下，海軍決定進行S-70C（M2）反潛直升機性能提升案，軍方人士今天指出，這項性能升案的相關經費預算，將會編入115年度國防部預算內，至於S-70C（M1）型反潛直升機因性能老舊，不列入優先方案。

他同時表示，為向美方表達我國採購MH-60R反潛直升機的態度及決心，採購新機的預算需求額度，我方會隨時準備好，以便能強化台灣的整體反潛作戰能力。

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賴清德總統日前南下勗勉海軍「反潛航空指揮部」，並在本週播出的莒光日電視教學節目中表示，他在端午節前夕和海軍「反潛航空指揮部」的弟兄姐妹見面。在棚廠聽了說明官詳細說明單位任務及直升機各項性能，「反潛航空指揮部」在反潛、監控與海空聯合作戰上，都扮演著關鍵的角色，也是我們打造不對稱戰力的重要戰力。

賴總統說，在今年3月1日，已將原本「反潛航空大隊」提升為「指揮部」，未來也將提升現役的S-70C直升機性能及籌獲新型反潛裝備，建構更完整的反潛作戰體系。

美軍MH-60R反潛直升機。（圖：擷取自美國海軍官網）

我國先後採購S-70C（M1/2）型反潛直升機，M1型10架丶M2型11架，合計21架，但因各項重大飛安事故折損4架，目前M1型機有8架丶M2型機有9架，合計現役有17架。此外，機齡更高的500MD/ASW輕型反潛直升機則有9架，未來將轉成訓練機角色。

S-70C（M1）與（M2）型反潛直升機主要的差異，在於M1型機的發動機為商規，M2型機發動機為軍規，其他在航電系統等相關設備也有些差異。

軍方人士表示，在美方遲未同意我方採購MH-60R反潛直升機情況下，海軍決定進行S-70C（M）反潛直升機的性能提升案，同時會將相關預算經費列在115年度國防部預算之中，但這項性能提升案，目前是以M2型機為主，並未涵蓋M1型機，因為海軍最希望的還是能採購到MH-60R反潛直升機。

機齡高的500MD/ASW輕型反潛直升機有9架，未來將轉成訓練機角色。圖為海軍進行500MD/ASW反潛直升機潛力掛載演練，機腹下掛載1枚MK-46輕型魚雷。（圖：取自海軍司令部臉書專頁）

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