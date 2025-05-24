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輕巡艦後續10艘量產計畫「加速」進行 2艘原型艦明年10月前交艦

2025/05/24 11:37

海軍委由中信造船廠建造的「防空型」丶「反潛型」輕型巡防艦，2艘原型艦依計畫可在2026年10月前交付給海軍，交艦時間點甚至可以再提前。圖為中信造船董事長韓碧祥（左）、海軍司令唐華上將（右）共同出席開工典禮。（資料照，讀者提供）海軍委由中信造船廠建造的「防空型」丶「反潛型」輕型巡防艦，2艘原型艦依計畫可在2026年10月前交付給海軍，交艦時間點甚至可以再提前。圖為中信造船董事長韓碧祥（左）、海軍司令唐華上將（右）共同出席開工典禮。（資料照，讀者提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍委由中信造船廠建造的「防空型」丶「反潛型」輕型巡防艦，2艘原型艦依計畫可在2026年10月前交付給海軍，交艦時間點甚至可以再提前。對於輕型巡防艦後續10艘艦的量產計畫，國防部已同意定海軍「加速」進行，相關預算可望列入115年度國防部預算內。

海軍新一代輕型巡防艦的原型艦籌建計畫，總經費連同艦體載台的建造丶武器系統籌獲等等，共計245億4916萬2千元，計畫建造「防空型」丶「反潛型」輕型巡防艦的原型艦各1艘，載台建造部分是由中信造船公司得標承造。2艘原型艦載台建造經費為台幣90億5千萬元，單艦建造經費平均為45.25億元，預計後續擴充品項為「2年艦、岸存零附件及整體後勤支援測試裝備」採購，預估金額為台幣4億5452萬元。

海軍對輕型巡防艦的需求數量為12艘，扣除2艘原型艦，後續還有10艘輕巡艦要依計畫建造，估計10艘後續艦的建造及武器系統等裝備的總經費，應在900億至1200億左右。

針對水面艦規劃，國防部長顧立雄在接受本報專訪時提到，國軍正建造「新一代輕型巡防艦」，已「加速」後續艦量產計畫，規劃配置3D相位陣列雷達、垂直發射系統搭載防空飛彈、雄風三型反艦飛彈及艦載無人機等，以應對敵情並強化海上防禦能力。

海軍濟陽級巡防艦縱橫台海已超過50年，目前包括寧陽艦（舷號938）在內的同級艦僅剩5艘。在輕型巡防艦陸續交艦成軍之後，濟陽級巡防艦將會依期程分批汰除，由輕巡艦接替護衛海疆的任務。

輕巡艦開工典禮時公佈的艦體及武器系統配置圖。（總統府提供，劉宇捷編輯）輕巡艦開工典禮時公佈的艦體及武器系統配置圖。（總統府提供，劉宇捷編輯）

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