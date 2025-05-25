戰火下罕見合作 俄烏大規模換俘數百人重獲自由

俄烏大規模戰俘交換後，獲釋的俄羅斯士兵搭乘巴士抵達莫斯科外的契卡洛夫斯基機場時，難掩激動之情。（美聯社）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕在持續戰火與失敗的停火努力之中，俄羅斯與烏克蘭於本週末進行了一次大規模戰俘交換，在緊張局勢之中帶來罕見的合作時刻。雙方各自釋放了數百名士兵，也是兩國3年多衝突以來，最大規模的換俘行動之一。

《美聯社》報導，烏克蘭總統澤倫斯基與俄羅斯國防部上週六（24日）證實，雙方當日各有307名士兵返回家園。而在前一天（23日），雙方已互相釋放了共390名戰鬥人員及部分平民。澤倫斯基在其官方Telegram頻道樂觀表示：「我們預期明天還會有更多人回來。」俄羅斯國防部也確認交換行動將持續進行，但未透露具體人數或時程。

請繼續往下閱讀...

此次大規模換俘的基礎，源自於本月稍早在土耳其伊斯坦堡舉行的和平談判。這是自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，雙方首次進行面對面會談，當時基輔與莫斯科同意各交換1000名戰俘及遭拘留平民。

俄軍空襲烏克蘭基輔後，一名婦女抱著她的狗走在滿是碎玻璃的街道上，身後可見受損的住宅大樓。（美聯社）儘管換俘行動帶來一線曙光，但烏克蘭的緊張局勢並未因此緩解。就在上週六換俘前數小時，首都基輔遭受俄軍大規模無人機與飛彈襲擊，造成至少15人受傷。烏克蘭當局進一步指出，基輔週日凌晨再度遭遇空襲，導致11人受傷，攻擊仍在持續當中。國際社會對此表示譴責，英國外相拉米（David Lammy）直指俄軍的攻擊「並非尋求和平國家的行為」。

此外，據烏克蘭地方當局通報，在上週五至週六夜間，俄軍於烏克蘭南部、東部及北部的攻擊，也造成13名平民不幸喪生。

報導指出，儘管軍事行動持續，此次換俘的規模與持續性，仍被視為雙方在經歷長時間對抗後，願意在人道議題上有所進展的信號。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法