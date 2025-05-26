金融時報：中國正在提升對台灣發動突襲的能力

《金融時報》26日引述美國、台灣官員和專家評析，直指中國正在提升對台灣發動突襲的能力。（歐新社檔案照）

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近年台海局勢受到國際高度關注，隨著中共對台軍演、軍機艦騷擾等次數遽增，各界都相當擔憂中方發動武力犯台成真。有英媒今天（26日）引述美國、台灣官員和專家評析，直指中國正在提升對台灣發動突襲的能力！

英國《金融時報》 今天刊文，指稱台灣、美國官員和專家向他們表示，中國近期透過培訓更快的空襲和作戰節奏、先進火砲系統、兩棲及空降部隊來大幅增強突襲台灣的能力，包括頻繁在港口附近進行兩棲登陸訓練、部署可能打擊台灣各處重要目標的新型火箭系統等。台灣軍方高層更透露，中國的空軍和火箭軍已經做好準備，隨時能從和平狀態轉入戰鬥狀態，對台發動攻擊。

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美國印太司令帕帕羅上將（Samuel Paparo）今年2月就警告，以中國解放軍目前的活動狀態，已經「非常接近」以軍事演習作為掩護，實際進行攻擊台灣的準備。有美國防官員指出，中國解放軍戰機近年每月進入台灣防空識別區、跨越台灣海峽中線的次數越來越多，原本作為非正式邊界的海峽中線實際上已經逐漸消失，「從這點就能清楚看出，中國對台灣的空中威脅正在持續且明顯升級。」

《金融時報》稱，除了空中戰力，解放軍海軍的實力也正快速增強，自2022年起，中國軍艦經常輪流駐守在宮古海峽和巴士海峽，這兩個海峽是中國艦隊進入太平洋的主要通道，其中最常出現的是052D型飛彈驅逐艦。台灣陸軍司令部前主任教官楊太源分析，如果中方要攻台，軍艦必須快速駛入太平洋，以避免戰爭爆發後被困在中國附近海域，去年解放軍海軍多次在西太平洋進行軍艦集訓，就是為這種情況做準備。

針對海戰的部分，五角大廈人士指出，解放軍海軍和中國海警目前在台灣附近固定部署大約十多艘艦艇，目的可能是熱戰爆發時，想要在短時間內迅速對台灣形成封鎖。台灣國防部人士則表示，中國軍艦的存在，意味北京可能在毫無預警下發動空襲，且這些「前沿部署」可讓解放軍縮短攻擊台灣的距離和反應時間；另一方面，台灣也正嚴密監控解放軍驅逐艦或075型兩棲攻擊艦上的直升機，因為這些直升機可用來空降部隊至台灣本島。

除了前面提到的空戰和海戰，解放軍在其他方面的作戰能力也明顯提升。美國情報單位早前就預警，習近平早在2019年就要求解放軍必須在2027年前具備入侵台灣的能力，有專家認為，2022年美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台以來，解放軍頻繁在台灣附近進行的大規模演習就清楚顯示各軍種之間的聯合作戰能力已經有所提升。

美國陸軍戰爭學院（USAWC）研究解放軍的專家阿洛斯德基（Joshua Arostegui）指出，解放軍在回應裴洛西訪台的軍演中，已經分別在不同日期進行火箭彈、飛彈以及海空聯合演練等多種行動，藉此測試並加強不同軍種的協同作戰能力。他接著說，而上一次針對台灣的軍演是各軍種同步進行，「這代表解放軍已經越來越有自信認為自己能夠有效指揮和掌控大型軍事行動，這種能力的提升讓所有人感到憂心。」

另外，台美官員和專家特別向《金融時報》提到解放軍兩棲部隊的運輸裝備更加多元，偵察能力和戰鬥能力也大幅提升的事，其中最值得注意的是PCH-191多管火箭系統，這款武器的射程可達300公里，從中國沿岸發射即可涵蓋整個台灣地區，成本比短程飛彈低，但重新裝填速度更快。台灣官員表示，該款火箭系統是在裴洛西訪台後首次投入使用，目前已經被大量部署在整個中國沿海地區，且之後每當台灣舉行軍事演習時，中國都會啟動該系統進行反制演訓。

USAWC另名解放軍專家布拉斯科（Dennis Blasko）表示，PCH-191多管火箭系統能夠迅速投入戰鬥，幾乎不需要太多的準備時間，「藉由這些火力支援，兩棲部隊或陸軍航空部隊能夠隨時發動突襲行動，這對防守方來說非常難以因應。」

不過美方也直言，解放軍在軍事指揮和決策等方面仍面臨不少挑戰，聯合軍事行動非常複雜，中方到現在還沒有展現出能充分適應現代戰爭的能力。

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