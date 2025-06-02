深入俄境4300公里！烏克蘭無人機奔襲 西伯利亞軍機場損失慘重

俄軍位於斯列德尼村附近的軍事基地遭遇烏軍無人機攻擊，影片畫面顯示，基地上空有濃煙升起。（路透）

首次上稿 06-01 22:39

更新時間 06-02 06:11

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李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭一名安全部門官員透露，烏克蘭國家安全局（SBU）1日執行「蜘蛛網行動」，以無人機襲擊遠在大後方的俄軍空軍基地，初步估計有40架戰機被毀，其中包含了圖-22（Tu-22）、圖-95（Tu-95）等戰略轟炸機；俄羅斯當地行政官員也證實在西伯利亞一處軍用機場也遭遇無人機攻擊，當地距離烏俄前線約4300多公里。



烏克蘭安全官員表示，烏軍以無人機襲擊了西伯利亞斯列德尼村（圖中紅點處）附近的俄國空軍基地。（擷取自 Google地圖）

《路透》報導，這名官員指出，這次作戰是由烏軍情報機構烏克蘭國家安全局負責執行，他們同時對4座俄軍機場發動攻擊。

鄰近貝加爾湖的伊爾庫次克州州長科布澤夫（Igor Kobzev）證實，他轄下斯列德尼村（Sredny）附近的軍事單位駐地遭到無人機攻擊，但並未提及俄軍的戰略轟炸機。

科布澤夫補充說，這是該地區首次遭遇無人機襲擊，雖然來襲的無人機數量未知，但攻擊者使用了卡車作為發射載台。

根據俄軍公開資料顯示，俄軍的貝拉雅（Belaya）空軍基地坐落於斯列德尼村附近，基地內有圖-22M超音速遠距離戰略轟炸機。

俄羅斯北部摩爾曼斯克（Murmansk）地區官員也稱，當地的奧萊尼亞（Olenya）空軍基地也受到無人機攻擊，而奧萊尼亞空軍基地也駐有俄軍的戰略航空武力。此地距離烏克蘭邊境約有1900公里。

Ukrainian drones attacked a military base in the village of Sredny in the Irkutsk region — governor Igor Kobzev pic.twitter.com/UJMCYjNs78 — ASTRA （@ASTRA_PRESS） June 1, 2025

Residents of Murmansk and Irkutsk regions are reporting drone attacks. Pro-war Telegram channels state that the targets of these strikes are the Olenya, Sredny, and Belaya airbases.



According to Baza and other sources, in both cases, the drones that attacked the airbases… pic.twitter.com/erjzX42gXG — Sota News （@sotanews） June 1, 2025

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