謀劃18個月！烏克蘭特工潛俄境 「蜘蛛網行動」奇襲俄空軍基地

烏克蘭「蜘蛛網行動」期間，一架FPV無人機（紅圈處）正飛向目標，背景可見偽裝的發射貨車及攻擊引發的濃煙。（圖：影片截圖）

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〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭國家安全局（SBU）1日代號「蜘蛛網行動」（Pavutyna）的無人機突襲俄羅斯戰略轟炸機基地，更多執行細節曝光。烏媒引述安全局內部消息指，這次行動籌備超過18個月，過程極為複雜，特工先將FPV（第一人稱視角）無人機運入俄羅斯境內，隨後再運送移動式木造結構，最終成功從俄境內發動奇襲。

根據烏克蘭媒體《左岸》（Livyi Bereh）引述安全局消息來源報導，這次行動在後勤上極具挑戰性。烏克蘭特工不僅需將FPV無人機秘密運至俄羅斯，還需將特別設計的移動式木造結構體運抵目標機場附近。這些木造結構被安裝在貨車上，無人機則隱藏在其屋頂下方。在預定攻擊時間，這些結構的屋頂會被遠端遙控開啟，讓無人機得以起飛並精準打擊俄軍轟炸機。

安全局消息來源強調，所有參與此次行動的人員都已在一段時間前安全返回烏克蘭。當地居民分享的影片似乎也證實了FPV無人機是從停放在目標機場附近的貨車上起飛的。



圖為烏克蘭「蜘蛛網行動」中，準備用於攻擊的FPV無人機。（取自Telegram）

此次攻擊鎖定了位於俄羅斯莫曼斯克州（Murmansk region）的奧列尼亞（Olenya）空軍基地，該基地距離烏克蘭邊境近1800公里；以及位於伊爾庫茨克州（Irkutsk region）的貝拉亞（Belaya）空軍基地，距離前線超過4400公里。據報，無人機在攻擊過程中與操作員保持即時通訊，使其能夠精確瞄準戰略轟炸機的油箱，引發的火勢很可能導致被擊中的飛機完全摧毀。

根據烏克蘭公共電視台（Suspilne TV）報導，攻擊範圍可能不僅限於奧列尼亞和貝拉亞兩處基地，另有報導指位於梁贊州（Ryazan region）的佳吉列沃（Diaghilev）軍用機場及伊凡諾沃州（Ivanovo region）的伊凡諾沃（Ivanovo）軍用機場也遭到攻擊。先前報導指，僅在奧列尼亞空軍基地，就至少有4架圖-95（Tu-95）戰略轟炸機被摧毀。

事實上，早在2023年2月，白俄羅斯反對派消息來源就曾報導，一架俄羅斯A-50雷達預警機在白俄羅斯的馬丘里奇（Machulishchy）空軍基地受損。當時，白俄羅斯游擊隊組織「BYPOL」聲稱是當地游擊隊員使用無人機損壞了該架飛機。

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