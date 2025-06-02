俄羅斯逾40軍機遭毀 飛彈狂轟烏克蘭釀12死60傷

烏克蘭無人機以貨櫃裝載，經卡車運送至俄國境內，1日下午襲擊多座機場，共擊中41架飛機，包括A-50預警機、Tu-95與Tu-22M長程轟炸機等。（法新社）

〔國際新聞中心／綜合報導〕就在俄羅斯和烏克蘭預定2日在土耳其伊斯坦堡舉行新一輪直接談判前夕，烏克蘭安全官員1日向美聯社透露，烏克蘭無人機在俄羅斯境內實施攻擊，摧毀逾40架俄國軍機，俄方則以無人機與飛彈狂轟烏國，造成至少12人喪生。

該名匿名官員聲稱，這次攻擊行動策劃長達逾1年半，由烏克蘭總統澤倫斯基親自監督。

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根據官員說法，無人機以貨櫃裝載，經卡車運送至俄國境內，1日下午襲擊多座機場，共擊中41架飛機，包括A-50預警機、Tu-95與Tu-22M長程轟炸機等。莫斯科過去曾動用圖波列夫Tu-95與Tu-22轟炸機對烏克蘭發射飛彈，A-50預警機則用於指揮打擊與探測防空與導引飛彈。

俄羅斯國防部發表聲明，證實此次攻擊波及5個機場，「第一人稱視角」（FPV）無人機造成飛機毀損，並引發位於伊爾庫茨克（Irkutsk）地區及俄國北極圈港市莫曼斯克（Murmansk）地區空軍基地的火災。伊爾庫茨克距離烏克蘭超過4000公里。此外，烏軍也攻擊俄羅斯遠東地區的阿穆爾州（Amur），以及西部的伊文諾弗州（Ivanovo）與利珊州（Ryazan）地區，但遭俄方擊退。



烏克蘭無人機在俄羅斯境內實施攻擊，摧毀逾40架俄國軍機。（美聯社）

這場攻擊發生於澤倫斯基宣布派遣代表團，前往伊斯坦堡與俄方重啟和平談判的同一天。

澤倫斯基透過社群平台Telegram表示，烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）將率領代表團前往土耳其，「我們正在盡一切努力捍衛我們的獨立、國家與人民。」

此前，烏方曾要求克里姆林宮在會議前提供其結束戰爭立場的備忘錄。莫斯科則表示，將在談判期間提交該備忘錄。

另一方面，烏克蘭空軍發言人伊格納特（Yuriy Ignat）表示，俄軍1日下午對烏克蘭發射無人機的數量創新高，達472架，為俄國2022年2月入侵以來之最，另有至少7枚飛彈。烏軍指稱，1支軍事訓練部隊遭俄軍飛彈襲擊，造成至少12名官兵死亡，逾60人受傷。

該訓練單位位於距離前線1000公里的後方，但仍在俄軍偵察與無人攻擊機的打擊範圍內。由於兵力不足，烏軍避免人員聚集，因為整條前線空域密布俄軍無人機，伺機尋找打擊目標。

烏克蘭新任地面部隊司令德拉帕蒂（Mykhailo Drapatyi）為此遞交辭呈。他曾指揮烏軍的反攻行動，首次在東線收復失土，因而備受敬重。

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