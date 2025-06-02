蜘蛛網重創俄空軍 澤倫斯基：削弱34％戰略飛彈投射力

澤倫斯基聽取馬柳克（右）的行動成果彙報。（路透）

首次上稿 07:48

更新時間 08:17

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭發動「蜘蛛網行動」，1日以無人機攻擊俄羅斯多座軍用機場，造成41架俄羅斯軍機全毀或半毀，大大打擊俄羅斯空軍戰力。烏克蘭總統澤倫斯基1日在每日例行談話中盛讚此次行動，並提到俄軍可搭載巡弋飛彈的轟炸機已有34%喪失作戰能力。

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綜合外媒報導，烏克蘭官員指出，這次攻擊行動策劃長達逾1年6個月又9天，由澤倫斯基親自監督。負責攻擊的無人機是以木製貨櫃裝載，用卡車運送至俄國境內幾個重要目標附近，到1日下午預訂攻擊的時間，以遠端遙控開啟貨櫃頂部，無人機按照計畫起飛襲擊多座空軍基地，共擊中41架俄軍飛機，包括A-50預警機、Tu-95與Tu-22M長程轟炸機等，其中Tu-95與Tu-22M都是俄軍對烏克蘭發射巡弋飛彈的主力機型。

澤倫斯基1日在每日例行談話中提到行動細節，表示烏克蘭國家安全局（SBU）局長馬柳克（Vasyl Maliuk）向他回報奇襲行動的成果，此次行動籌劃超過1年半的時間，從計畫、組織行動到執行的每一個細節都近乎完美，且此次的「行動辦公室」甚至就設在俄羅斯境內某地的俄國聯邦安全局分部附近。

澤倫斯基指出，攻擊行動共使用了117架無人機，並有相應數量的無人機操作人員參與行動，烏軍人員在俄羅斯橫跨3個時區的多個地點行動，34％可搭載戰略巡弋飛彈的軍機在基地內遇襲，而相關執行人員在行動前就已從俄羅斯領土撤離，目前很安全。

澤倫斯基強調：「當一項我在1年半前批准的行動最終實現，並讓俄羅斯失去40多架戰略軍機時，這種感覺確實令人振奮。我們將繼續這項工作。」

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