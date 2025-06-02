應對未來威脅 英國將建造12艘新型核動力攻擊潛艦

英國國防部聲明指出，英相施凱爾2日將會宣布大幅擴建搭載常規武裝的核動力潛艦艦隊，並斥資150億英鎊投資核彈頭計畫，針對三叉戟飛彈的彈頭進行現代化改造工作。（美聯社）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國國防部2日將發布「戰略防衛檢討」報告，聚焦英國嚇阻敵人的「作戰準備」，並闡明英國面臨中國和俄羅斯等國構成的「直接且緊迫的威脅」。而在報告發布前夕，英國政府宣布將擴大下一代核子動力攻擊潛艦的規模，將建造多達12艘攻擊型潛艦作為AUKUS計劃的一部分，以應對迅速增加的威脅。

綜合英媒報導，英國國防部聲明指出，英國首相施凱爾（Keir Starmer）2日將會宣布大幅擴建搭載常規武裝的核動力潛艦艦隊，並斥資150億英鎊（約新台幣6037億）投資核彈頭計畫，針對三叉戟飛彈的彈頭進行現代化改造工作，保障英國人民安全，同時也是維持英國政府對於持續性海上核威懾力的承諾。

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施凱爾指出，除了配備核武的潛艦之外，這些新型艦艇將在未來數十年內確保英國和北約的安全，國家安全是「變革計畫」的基礎，這項計畫將確保英國國內安全，並在國際上保持強大，作為國防工業紅利，可在全國範圍內帶來許多高薪職缺。

施凱爾表示，「戰略防衛檢討」將確保英國能夠迎接挑戰，讓英國的武裝部隊擁有保障國內安全所需的裝備，並為未來的工程師、造船工人與技術人員創造更多工作機會。

聲明中指出，增加潛艦建造數量將改變英國的潛艇建造業，並在核彈頭計畫投資後，在2030年以前為全國提供3萬個高階技術工作職位，並在未來10年內提供更多工作機會。

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