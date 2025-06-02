睽違6年再造訪三個以上國家 海軍敦睦艦隊低調抵達帛琉

參與今年敦睦艦隊任務的「鄭和軍艦」在國內航訓情形。（資料照，記者李惠洲攝）〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍敦睦艦隊自今年4月初啟航以來，已陸續造訪太平洋友邦吐瓦魯、馬紹爾群島，在帛琉活動的國人近日發現，敦睦艦隊船隻與官兵近期已低調抵達該國。這也是海軍敦睦艦隊自2019年以來，睽違6年再度造訪三個以上國家。

海軍今年度敦睦遠航訓練支隊（簡稱敦睦艦隊）今年4月初啟航，由磐石號油彈補給艦、成功級巡防艦鄭和艦、康定級巡防艦武昌艦等3艘軍艦組成，共計超過800名官兵、官校學生參與這趟遠航任務。根據友邦公開資訊，敦睦艦隊在5月中旬，先造訪位於南太平洋、距離我國約7000公里的吐瓦魯，海軍官校學生還與當地警察進行排球友誼賽，象徵兩國緊密邦誼。

隨後，敦睦艦隊持續航行，在5月20日以後抵達位於吐瓦魯北北西方1000公里遠的馬紹爾群島，敦睦艦隊官兵在當地進行多項展演，也在當地郵局寄信返家，表達對家鄉的思念之情。

請繼續往下閱讀...

參與敦睦艦隊任務的莒拳隊官兵在馬紹爾群島展示訓練成果。（取自馬紹爾群島國家安全辦公室臉書）值得注意的是，在帛琉的國人近期發現，敦睦艦隊官兵近日已低調抵達該國活動，也是這趟行程的第三個造訪國。雖然我國大使館、帛琉政府尚未發布公開資訊，但這與海軍日前送至立法院的預算解凍報告提到，敦睦艦隊今年度的規劃敦訪國，將比去年的2國增加論述相符。

根據公開資訊，海軍敦睦艦隊上次造訪三個以上國家，需回溯到6年前、2019年，該年敦睦艦隊拜訪了帛琉、馬紹爾群島與索羅門群島，但索羅門群島於該年9月與我國斷交，加上新冠肺炎疫情於2020年擴散，敦睦艦隊後續5年僅造訪1到2個邦交國，2021年更則無造訪友邦紀錄。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法