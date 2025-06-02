烏無人機新戰術奇襲毀俄40架軍機 軍事專家：國軍不可不防

烏克蘭運用無人機奇襲俄羅斯境內，圖為烏軍使用的第一人稱視角（FPV）無人機。（路透社）〔記者涂鉅旻／台北報導〕烏克蘭1日透過裝載於貨櫃的無人機，在俄羅斯境內發動大規模奇襲，導致俄多座機場、40餘架軍機遭潑及。軍事專家王臻明今（2）日表示，此舉使俄軍幾無預警時間，考量滲透、偷渡我國的中國籍可疑人士眾多，也可能運用類似模式襲擊我國空軍基地、防空系統，國軍不可不防，「烏克蘭已成功示範這一招是可行的」。

綜合外電報導，烏克蘭匿名安全官員稱，烏克蘭在總統澤倫斯基的監督下，以1年半的時間策劃了一起攻擊行動，也就是將無人機裝載於貨櫃之內，經過卡車運送到俄國境內後，1日下午起飛襲擊俄國多座機場，包括A-50預警機、Tu-95與Tu-22M長程轟炸機等41架軍機遭潑及毀損。俄羅斯國防部的聲明也證實，境內5座機場遭第一人稱視角（FPV）無人機攻擊，連距離烏克蘭邊境4000公里的西伯利亞城市伊爾庫茨克也被襲擊。



烏克蘭無人機在俄羅斯境內發動奇襲。（美聯社）軍事專家王臻明今日在臉書發文指出，烏克蘭此次採用的奇襲戰術，是將小型的自殺無人機，藏在貨櫃上方夾層，先走私進入俄羅斯境內，再僱用不知情的俄羅斯司機，開著貨櫃車深入到各個空軍基地附近，利用遠端遙控打開貨櫃車的車頂，釋放出無人機，低飛進入俄軍基地進行攻擊，讓俄軍幾乎沒有預警時間，而遭到意外的嚴重打擊。



對於新型態無人機戰術，王臻明認為，台灣應該要注意這種新戰術，因為台灣與中國之間雖隔著台灣海峽，但近來滲透或偷渡的中國籍可疑人士很多，甚至有成功抵達台灣觀光2個月以後才自首者，沒有人知道這些人在這2個月內，在台灣做了什麼事。再者，我國國安局也證實過，有數千名失聯的中國籍人士在台灣內部生活，很可能成為破壞者。



王臻明說，這些中國籍人士很有可能在台灣的各大軍事基地附近，安裝這種小型自殺式無人機，由於這種小型自殺無人機的體積小，要走私進入台灣一點都不困難。這些自殺無人機可以在某天接到指令後，自己飛出來發動攻擊。由於飛行速度慢又在極低空，實在很難防範，可以在第一時間重創台灣的空軍基地或防空系統，為中國解放軍開路，國軍不可不防，「烏克蘭已成功示範這一招是可行的」。烏克蘭1日透過裝載於貨櫃的無人機，在俄羅斯境內發動大規模奇襲，導致俄多座機場、軍機遭潑及。（路透社）

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