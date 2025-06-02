烏軍奇襲前夕 俄軍發動開戰後最大規模無人機空襲

在烏軍奇襲前夜，俄羅斯在5月31日入夜後針對烏克蘭發動大規模空襲，出動472架無人機，創下烏俄2022開戰以來最大規模。圖為烏軍攔截無人機。（路透）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭軍方1日發動「蜘蛛網行動」，以大批無人機攻擊俄羅斯多座軍用機場，造成41架俄羅斯軍機全毀或半毀，而這些軍機大部分是俄軍對烏克蘭投射戰略巡弋飛彈的主力機型。而在烏軍奇襲前夜，俄羅斯在5月31日入夜後針對烏克蘭發動大規模空襲，出動472架無人機，創下烏俄2022開戰以來最大規模。

根據烏克蘭《基輔獨立報》報導，烏克蘭空軍1日上午指出，俄軍在5月31日晚間及6月1日凌晨出動472架「見證者-136」（Shahed-136）攻擊無人機，此外還發射3枚「伊斯坎德爾」M型彈道飛彈，以及Kh-101飛彈、伊斯坎德爾K型飛彈空射型、路基發射型各4枚。

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烏克蘭空軍稱，烏克蘭防空部隊擊落了210架無人機，另有172架被電子干擾後失效，俄羅斯無人機在烏克蘭全國18個不同地點遭到攔截。而此次空襲值得注意的是，發生在烏克蘭對俄羅斯發動「蜘蛛網行動」前夕所執行。

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