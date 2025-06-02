澤倫斯基親操盤「蜘蛛網」 軍事部落客嘆：俄版「珍珠港」事變

這張由烏克蘭國安局消息人士於年6月1日發布的影片截圖顯示，一架烏克蘭無人機正襲擊俄羅斯境內縱深的俄軍飛機，機身旁爆出火光。（美聯社）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國《每日郵報》報導，烏克蘭總統澤倫斯基親自監督策劃長達18個月的「蜘蛛網行動」（Operation Spider's Web），1日下午對俄羅斯境內五大戰略轟炸機基地發動毀滅性突襲，澤倫斯基盛讚此舉「無疑將載入史冊」；俄羅斯知名軍事部落客阿列欣（Roman Alekhin）直指，此事件將成為「俄羅斯的珍珠港」，預示其重大衝擊。

報導詳述，烏軍特種部隊先將117架FPV神風無人機偷運入俄國，再以藏有這些飛行武器的移動式木屋（mobile wooden cabins），由不知情的當地卡車司機，運送離近目標機場，且距離烏克蘭邊界2500英里處。行動展開後，無人機直撲俄軍造價高昂的圖-95、圖-22M戰略轟炸機及A-50預警機。



烏方聲稱摧毀41架軍機，價值約15億英鎊（約新台幣606億元），並指對俄軍僅存10架A-50預警機其中一架造成傷害，其損失將重創俄國總統普廷的戰爭指揮能力。

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澤倫斯基更驚人地透露，此次行動的「俄羅斯境內辦公室」，竟設於某地聯邦安全局（FSB）總部旁，並成功打擊了俄空軍基地34%戰略巡弋飛彈載具，他強調「我們將繼續這項工作」。

烏克蘭國安局（SBU）提供的未註明日期的照片顯示，局長馬柳克（Vasyl Malyuk）在其辦公室內研究俄羅斯戰略航空兵力部署地圖。SBU被指主導了代號「蜘蛛網行動」的無人機突襲。（美聯社）此次大膽突襲引發軍事觀察家熱議，俄羅斯知名軍事部落客阿列欣（Roman Alekhin） 直指此事件將成為「俄羅斯的珍珠港」，預示其重大衝擊。亦有專家將其比作1942年英國特種空勤團（SAS）奇襲北非德軍機場的經典戰例，該行動雖非第二次世界大戰轉捩點，卻極大提振英軍士氣，並擾亂軸心國後勤。

前英國皇家空軍飛行員凱伊（Mikey Kay）向BBC分析：「俄國人絕不會料到，若考慮其對普廷戰略資產的毀滅性影響，這簡直是天才之舉。」聖安德魯斯大學戰略研究教授歐布萊恩（Philip O'Brien）則稱其為「戰爭中最引人注目且最成功的行動」，對俄羅斯戰略空軍力量造成難以估量的打擊，並預期俄方反應將會非常激烈。

遭襲機場包括西伯利亞的貝拉亞（Belaya）等4處已確認基地，及一處身份不明地點，標誌著烏克蘭首次襲擊西伯利亞縱深目標。而在無人機攻擊前數小時，俄國鄰近烏克蘭邊境的橋樑與鐵路線亦遭連環爆炸，俄方定調為「恐怖主義行為」，造成7死、數十傷。

原定於2日在伊斯坦堡舉行的俄烏第二輪和平談判，也因此襲擊蒙上陰影，尚不清楚是否能如期舉行。

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