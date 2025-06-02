【影】無人機不只可以奇襲 法陸軍測試直升機操作FPV協同作戰

〔記者涂鉅旻／台北報導〕烏克蘭政府在經過1年半的秘密策畫後，1日透過滲透至俄羅斯的貨櫃發動FPV無人機奇襲，攻擊俄國5座機場與數十架軍機。另一方面，法國陸軍近期也釋出影片顯示，其持續進行直升機遠端遙控FPV無人機的整合工作，藉此進行協同作戰，可望擴大這款靈活的無人機應用範疇。

法國陸軍持續測試FPV無人機與「瞪羚」直升機的整合工作。（取自法國陸軍臉書）根據法國陸軍5月31日釋出影片，法國陸軍第三直升機團持續進行FPV（第一人稱視角）無人機與「瞪羚」直升機的整合工作，並可由機上的操作手遠端控制。而這項實驗始於去年，軍聞網站《The Aviationist》、《Army Recognition》今年1月分別報導，這項實驗也擴及至另一款ALAT無人機的整合工作上，藉此強化情報迴路與高強度戰術效果，且有助於偵察、目標識別任務，甚至是作為CAESAR 155公厘自走砲的「眼線」。

FPV無人機構型有如常見的空拍無人機，其運用機身外側四軸旋翼結構，可垂直起降遂行各項任務，多國亦開始驗證其掛彈作為自殺攻擊無人機的潛能。烏克蘭大量運用這型無人機攻擊俄軍，並在今年6月1日於俄羅斯境內，成功發動大規模奇襲，導致俄國5座機場、40餘架軍機受損。

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