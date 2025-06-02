玉山艦後續艦有譜 海軍公開徵求提及水雷酬載、海上加油整補能力

海軍兩棲船塢運輸艦玉山艦的排水量超過1萬噸。（資料照，記者游太郎攝）

相關報導請見

不只玉山艦 海軍同步公開徵求「大武」、「磐石」後續艦提案

〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍排水量超過1萬噸的新型兩棲船塢運輸艦「玉山艦」可望有後續艦，海軍今（2）日於政府電子採購網發布資料顯示，海軍即日起進行「新型船塢運輸艦後續艦」公開徵求，整體規格與玉山艦相符，但強調要具備「水雷酬載」、「海上加油整補系統」等能力，是否排入明年度預算進行採購尚待觀察。

請繼續往下閱讀...

海軍考量兩棲船艦日趨老舊，2017年起斥資62億餘元執行「鴻運計畫」，籌獲一艘新型兩棲船塢運輸艦，台船得標承造的「玉山艦」2021年正式下水問世，2023年6月成軍。這艘軍艦平時可進行外離島運補、人道救援任務，戰時則可開設海上「野戰醫院」，並作為兩棲部隊登陸作戰的母艦。

玉山艦排水量高達1萬600噸，全長153公尺，艦體內設有偌大的塢槽乾區與泛水塢艙，可容納AAV7兩棲突擊載具、機械化登陸艇，艦艉直升機甲板與機庫則可容納2架直升機；雖然不是作戰艦艇，但「玉山艦」仍搭載32枚「海劍二」防空飛彈、2座方陣快砲、1門76快砲作為自衛武器。

玉山艦有大型泛水塢艙，可容納機械化登陸艇，甚至可供快速布雷艇停泊。（資料照，記者塗建榮攝）根據海軍司令部今日於政府採購網發布的資訊，海軍即日起執行「新型船塢運輸艦後續艦」公開徵求，要求儎台最大航速達21節（約39公里）以上、可以經濟速率航行7000浬（約1萬2964公里）以上，包括武器、通資電、通信、介面整合能力等，大致與玉山艦相符。

惟值得注意之處在於，海軍這份公開徵求提到，新型船塢運輸艦後續艦要具備「水雷酬載能力」，以及「貨油供給系統」並設置「海上加油整補系統」。玉山艦目前可將快速布雷艇容納於泛水塢艙之中，運送至指定海域，但公開徵求提到的條件，係指玉山艦後續艦須有同等能力，還是具備自力布雷能量，有待進一步釐清。

國防部已啟動明年度預算編列先期作業，將在今年8月底前完成預算編列，送行政院通過後由立法院審議。玉山艦後續艦的造艦預算，是否見諸明年度預算之列，有待今年8月底「放榜」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法