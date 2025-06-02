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被蒙在鼓裡？烏克蘭炸爛俄40架戰機 傳川普「事前完全不知情」

2025/06/02 14:40

外國媒體報導指，烏克蘭1日對俄羅斯發動無人機襲擊行動，美國總統川普事前未被告知。圖為川普（右）與烏克蘭總統澤倫斯基（左）以往會晤照片。（路透檔案照）外國媒體報導指，烏克蘭1日對俄羅斯發動無人機襲擊行動，美國總統川普事前未被告知。圖為川普（右）與烏克蘭總統澤倫斯基（左）以往會晤照片。（路透檔案照）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國新聞頻道「NewsNation」1日證實，烏克蘭當天對俄羅斯發動的無人機襲擊事件，美國總統川普事前並未被告知。一名政府官員向該頻道透露，總統沒有收到關於此次襲擊的預先通報。

根據《美聯社》報導，一名烏克蘭安全官員宣稱，這次深入俄羅斯境內的無人機攻擊，摧毀了超過40架飛機。川普在其第二任期的最初幾個月裡，一直推動結束已持續超過三年的俄烏戰爭，這場戰爭始於前總統拜登任內。

川普過去曾正面評價俄羅斯總統普廷，但近期則對這位俄羅斯領導人表達了失望之情。川普上週在其社群平台「Truth Social」上表示：「我一直與俄羅斯的弗拉基米爾．普廷關係良好，但他身上發生了一些事。他已經完全瘋了！」

《美聯社》1日報導引述該名烏克蘭安全官員的說法稱，此次襲擊計畫耗時一年半，由烏克蘭總統澤倫斯基親自監督。澤倫斯基1日在社群平台X上發文稱：「我們正竭盡所能保護我們的獨立、我們的國家和我們的人民，我已為近期任務制定了綱要。」

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