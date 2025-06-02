中科院「筒射型無人機」將有償技轉 「勁蜂」技術可望嘉惠民間

中科院今（2025）年3月於台大雲林分校展出的「勁蜂」（原巡飛彈一型）攻擊無人機。（本報資料照，記者陳治程攝）

〔記者陳治程／台北報導〕我國中科院近年積極主導研發各型軍規無人機，無論是監偵型或攻擊型無人機的成果皆有目共睹。中科院在月前宣布將銳鳶、紅雀三型無人機部分技術釋商後，今（2）日再宣布將「筒射型無人機」部分技術釋商，透過授權合作帶動國內無人機產業發展，提升自研自製能量。

中科院今日表示，中科院目前已將該院的「筒射型無人機」發射筒、摺疊翼、複材機體等製造及系統整合技術，陸續開放業界申請技術轉移、技術授權、產品開發與諮詢服務，期望帶動更多業者投入無人機產業鏈、共同擴大產業規模，完善產業生態系，兼顧供應鏈韌性和國際競爭力強化，提升我國在全球無人機供應鏈中的重要性。

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中科院前（2023）年首度公開自製的勁蜂攻擊無人機系統，而該系統的發射筒、摺疊翼、複材機體等製造及系統整合技術，後續將開放業界申請技轉、授權等有償服務，加速民間產品開發時程，提升自製率。（本報資料照，記者劉信德攝）

上述的「筒射型無人機」，指的就是中科院旗下研發的「勁蜂」（原巡飛彈一型）攻擊無人機系列產品，該款無人機在過去就素有「台版彈簧刀」之稱，主要就源自它「一機、一發射筒」單兵攜行設計。根據官方規格資訊，該機預載光學／紅外線（EO/IR）感測模組，可在8公里外導控，並可滯空15分鐘。一名士兵可同時攜帶2具無人機，滿足快速部署、打擊之效。

中科院另指出，為落實無人機「去紅供應鏈」並拓展外銷市場目標，中科院開放國內無人機業者有償使用「筒射型無人機」技術，除有助業界縮短無人機關鍵技術研發期程外，更可提升國產自製率，強化整體無人機產業韌性。

中科院院長李世強今年3月在三校無人機產業園區MOU簽署儀式上致詞稱，盼各方共同合作，讓無人機成為台灣下一座護國神山。（本報資料照，記者陳治程攝）

中科院強調，未來也將強化跨領域資源整合，積極建構技術研發、試驗、測試評估及量產的全方位發展平台，結合產、官、學、研能量之創新協作，以發揮國家資源整合效益，將無人機產業打造為繼半導體產業的下一座護國神山。

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