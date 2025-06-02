日方掌握中國1架無人機飛至我東部 「遼寧號」航艦動向不明

日本防衛省統合幕僚監部偵獲1架疑似中國籍無人機，在我國東部空域活動。（取自日本防衛省統合幕僚監部）〔記者涂鉅旻／台北報導〕日本防衛省統合幕僚監部今日下午發布最新資訊指，日本防衛省今日上午偵獲1架疑似中國無人機在台灣東部外圍空域繞飛；另一方面，中國「遼寧號」航艦上週在我國東南海域出沒，迄今卻無進一步訊息，是否已脫離日本防衛省監控範圍，或有後續行動，有待持續觀察。

日本防衛省統合幕僚監部今日下午表示，1架疑似中國無人機的飛行器，今日上午從東海飛向台灣和日本與那國島之間空域，並且在台灣以東的太平洋上空來回繞飛，隨後循原路徑返航。日本防衛省航空自衛隊西南航空方面隊，緊急派出戰鬥機監控。

值得一提的是，中國「遼寧號」航空母艦近期在台灣周邊海域出沒，日本防衛省5月25日至27日掌握其動態，先是從東海穿越宮古海峽，來到台灣以東、日本宮古島東南方海域活動，但隨後再也沒有「遼寧號」航艦消息，可能已不在日本防衛省的監控範圍內；我國國防部也在28日接續表示，「遼寧號」當時在台灣東南方海域，對於中國是否發動軍演等潛在行動「料敵從寬」，後續值得繼續觀察。中國遼寧號航艦後續動態有待持續關注。（法新社檔案照）

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