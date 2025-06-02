「軍事Wi-Fi」開通 烏愛國者、F-16接軌北約可更精準打擊俄軍

烏克蘭空軍的F-16戰鬥機。（路透資料照）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭空防戰力迎重大突破，烏克蘭軍事媒體報導，烏國F-16、幻象2000戰機及「愛國者」飛彈防空系統，將整合Link-16戰術數據鏈路，接入北約「軍事Wi-Fi」，實現與盟軍即時情資共享，提升數位戰力。

Link-16戰術數據鏈路被譽為北約的「軍事Wi-Fi」，提供陸、海、空作戰平台間安全且抗干擾的戰術資料交換通道。此系統對於聯合作戰行動、整合防空與飛彈防禦，以及提升戰場情勢感知至關重要。

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Link-16系統是美國、日本及北約成員國使用的戰術資訊鏈路系統。（取自L3Harris公司官網）

烏克蘭軍事媒體《Defense Express》報導，烏克蘭國防部副部長、主管數位發展的切爾諾霍連科（Kateryna Chernohorenko）宣布了這項里程碑，在烏克蘭國防部、總參謀部、空軍及國際夥伴的共同努力下，烏克蘭已簽署CSI軟體的授權協議，該軟體為多數北約成員國所採用。

切爾諾霍連科強調：「CSI是北約指管系統架構的關鍵組成，其在烏克蘭的部署，將使我方戰機與防空系統能如北約部隊般，即時交換目標與威脅資訊。」此舉象徵烏克蘭在迎接西方新一代空中平台的同時，其空防與空優能力迎來轉捩點。

報導指，這項數位化的躍進，不僅大幅提升烏軍現有戰力，更為未來執行聯合作戰任務、即時追蹤威脅、以及規劃跨境接戰行動開啟大門。這些過去僅屬於北約內部行動的進階能力，烏克蘭如今亦將逐步掌握。此項整合預計將顯著改變烏克蘭在空中的作戰態勢，並進一步深化其與西方盟國的軍事協同能力。

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