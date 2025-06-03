英國公布戰略防衛檢討 嚇阻俄羅斯侵略

英國首相施凱爾2日發布「戰略防衛檢討」，揭示國防改革方向，包括將打造新型核動力攻擊潛艦、讓陸軍為歐洲戰爭做好準備，向俄羅斯和美國釋出明確訊號。（美聯社）

〔國際新聞中心／綜合報導〕英國2日發布「戰略防衛檢討」（SDR），揭示國防改革方向，包括將打造新型核動力攻擊潛艦、讓陸軍為歐洲戰爭做好準備，並成為「裝甲披身、隨時備戰的國家」，向俄羅斯和美國釋出明確訊號。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）在英國航太系統公司（BAE Systems）位於蘇格蘭格拉斯哥的造船廠發表演說時表示，英國「不能忽視俄羅斯構成的威脅」，並承諾推動自蘇聯30多年前解體以來，對英國防務最為深遠的變革，因為「我們面對的威脅，比冷戰以來任何時刻都更為嚴峻、更為迫切、更難以預測」。

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美聯社報導，英國政府此次宣布的軍事計畫，是根據施凱爾委託前北大西洋公約組織（NATO）秘書長羅伯森（George Robertson）主持的「戰略國防檢討」（SDR）所提出。與其他北約成員國一樣，自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，英國也持續重新評估其國防開支。面對一個因烏俄戰爭與川普去年再次當選美國總統而急遽變化的世界，這是英國自2021年以來首次進行這類軍事政策檢討。

在上一次SDR公布後不久，時任首相強生曾表示「歐洲大陸的大型坦克戰」已成為過去式，但3個月後，俄軍戰車便直搗烏克蘭。

施凱爾領導的中間偏左工黨政府表示，將全面接受SDR的62項建議，以協助英國因應來自陸、海、空與網路空間日益升高的威脅，包括提升潛艦與武器生產能力，並「汲取烏克蘭的教訓」，快速發展無人機技術以對抗俄國，甚至打擊俄國境內目標。

英國將投資於創新科技，並成立網路司令部，應對與俄國有關的「日常性」攻擊。

其他措施還包括：根據澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS），建造「最多12艘」配備傳統武器的核動力潛艦；投資150億英鎊提升英國核武庫；擴充傳統武器儲備，設立6座新的兵工廠，並生產7000件長程武器；發展新型空中與陸地無人機，以及由無人與載人船艦組成的「混合海軍」；設立本土防衛隊，保護關鍵基礎設施，做為「全社會國防」的一環。

施凱爾聲稱，重新武裝將帶來「國防紅利」，創造數以千計高薪的就業機會。國防大臣希利（John Healey）則說，這些改革將向「莫斯科發出訊息」，並在英軍歷經數十年縮編後，實現全面轉型。英軍目前兵力降至約7萬4000人，創下200年來新低，但預期人數不會在2030年代初期前回升。

希利表示，政府計畫在2027年將國防支出提高至國內生產毛額（GDP）的2.5％，在2034年前達到3％。然而，施凱爾強調，3％的目標僅止於「願景」，而非確切承諾，目前仍不清楚財政部將從何處籌措資金。即使達到3％，仍不及部分北約領袖認為應對俄羅斯挑戰所需的最低門檻。北約秘書長呂特（Mark Rutte）表示，北約32個成員國領袖本月在荷蘭會晤時，將討論是否承諾將國防開支提升至至少GDP的3.5％。

施凱爾還說，工黨政府將做出「英國自北約創立以來最大規模的貢獻」，「我們絕不單獨作戰」，「我們的國防政策將永遠以北約為優先」。

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