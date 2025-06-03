中國遼寧號在這裡！ 一路向南跑到菲律賓東南側

中國遼寧號航艦編隊近期在西太平洋活動。（取自日本防衛省統合幕僚監部網站）羅添斌／核稿編輯

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕日本防衛省統合幕僚監部2日晚間表示，中國「遼寧號」航空母艦與3艘艦艇，上月底穿越宮古海峽後，先是朝向宮古島以南、台灣以東海域航行，隨後一路向南，航行至菲律賓以東海域，最後於5月30日在民答那峨島以東外海，繼續向南航行，後續動態值得持續觀察。

根據日本防衛省統合幕僚監部昨晚發布資訊，中國遼寧號航艦5月25日於東海出沒，進入日本防衛省的監控範圍，隨後於5月26日、27日間穿越宮古海峽，進入西太平洋後，抵達了位於我國以東、宮古島南方340公里處海域，28日至30日則持續向南航行，最終於30日接近民答那峨島以東外海，脫離日本防衛省的監控範圍。

請繼續往下閱讀...

日本防衛省統計，遼寧號航艦自5月25日至29日間，一共完成260架次艦載機起降，分別有170架次定翼艦載機、90架次艦載直升機起降。中國解放軍海軍052D型驅逐艦「唐山號」、「齊齊哈爾號」，以及「呼倫湖號」補給艦在5月29日隨遼寧號航艦行動。

遼寧號航艦28日通過我國東部外海時，我國國防部情次室情研中心副主任胡中華上校當天表示，國軍當時掌握到遼寧號航艦在我國東南海域，國軍全程掌握，「對於共軍行動，我們原則都是料敵從寬」。

值得注意的是，日本從遼寧號現身東海時，就一路紀錄其動態，與以往出沒於西太平洋後才公布動態的前例略有不同。中國國防部發言人張曉剛大校日前宣稱，遼寧號編隊依照年度計畫組織例行、定期訓練，不針對任何特定國家與目標，符合國際法與國際實踐，「我覺得日方所作所為有點反應過度」。中國遼寧號航艦行經東海、宮古海峽、台灣以東海域，一路朝菲律賓以東海域航行。（取自日本防衛省統合幕僚監部網站）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法