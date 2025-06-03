「右方有汽車靠近」 269旅「雲豹」戰備偵巡仰賴鄰兵互助提醒

陸軍269旅CM34裝步戰鬥車前年參與「長青17號」操演情形。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍部隊近年頻繁實施「戰備偵巡」，讓官兵操作各型車輛熟悉作戰環境，但在一般道路行駛，得當心避免與民車碰撞。對此，陸軍機步269旅聯兵2營近期實施戰備偵巡，駕駛CM34「雲豹」戰鬥車的士官說，全程須透過後視鏡掌握周遭車況，也借助車長、射手較高輔助視野，用通信頭盔通聯周遭車況，確保機動過程安全。

國防部各式戰、甲、砲車、飛彈車等，過去多在夜間移防或機動訓練，但前國防部長馮世寬任內，參照新加坡「星光部隊」做法後，提倡增加國軍於日間實施機動訓練頻率，藉此「展示我們軍紀、裝備是優良的，駕駛技術是最優良的」。經過多年演進，國軍已將車輛機動結合實戰演訓、實彈打靶等，讓訓練更趨於「實戰化」。

不過，國軍車輛在日間行駛於一般道路，偶爾會發生與民車擦撞情形，軍方亦盡可能減少事故發生機率。根據《青年日報》今日報導，陸軍機步269旅聯兵2營昨日實施戰備偵巡訓練，派遣CM34裝步戰鬥車、CM11戰車等主戰裝備應援，269旅聯兵2營機步1連李易龍中士表示，他擔任CM34裝步戰鬥車駕駛，無論直行或轉彎，時刻透過兩側後視鏡掌握周遭車況，並借助車長、射手較高視野所提供的輔助視角，運用通信頭盔即時通聯提醒「左側有機車接近」、「右方有汽車靠近」等狀況，有效確保機動過程安全。

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陸軍機步269旅聯兵2營機步1連李易龍中士。（青年日報提供）李易龍表示，「每趟任務都要當作第一次般謹慎看待」，他從軍10年迄今，無論例行訓練或春節假期等重點戒備期間演練，皆已累積豐富經驗，且無論多熟悉的程序，他都謹慎看待、毫不懈怠，他也強調，能讓國人安心度過每一天，是身為軍人最引以為傲的事。

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